12 skrivnosti karme, ki vam bodo popolnoma spremenile življenje

Kaj je karma? Beseda karma je sanskrtskega izvora in pomeni »dejanje«. Je enakovredna Newtonovemu zakonu, ki pravi, da mora »vsako dejanje imeti reakcijo«.

Ko torej mislimo, govorimo ali delujemo, sprožimo silo, ki bo imela ustrezno reakcijo. To silo je mogoče spremeniti ali preprečiti, vendar je večina ljudi ne more nevtralizirati. Zakon vzroka in posledice ni kazen, ampak služi za učenje in razvoj. Človek ne more ubežati posledicam svojih dejanj, ampak jim bo podlegel šele, ko bodo razmere popolnoma zrele.

Neupoštevanje tega zakona ne prinaša ničesar dobrega. Da bi se nehali bati in začeli razumeti svet karme in reinkarnacije, je treba poznati karmična pravila.

Veliki zakon

»Kar seješ, to boš žel«. Veliki zakon je znan tudi kot zakon »vzroka in posledice«. To pomeni, da kar koli pošljemo v vesolje, se nam bo vrnilo. Če želimo srečo, mir, ljubezen, prijateljstvo, potem moramo biti srečni, mirni, ljubeči in prijazni.

Zakon stvarstva

Življenje se ne zgodi samo od sebe, zahteva naše sodelovanje. Z vesoljem smo eno, znotraj in zunaj. Kar koli nas obdaja, je ogledalo našega notranjega stanja. Bodite to, kar ste, obdajte se s tem, kar želite, da je prisotno v vašem življenju.

Zakon ponižnosti

Ničesar ne moremo spremeniti, če se tega ne naučimo sprejeti. Česar nočemo sprejeti, bo ostalo z nami, nas bo še naprej spremljalo. Če je to, kar vidite, sovražnik ali nekdo z lastnostmi, ki jih imate za negativne, potem sami niste osredotočeni na višjo raven obstoja.

Zakon razvoja

Ne glede na to, kam gremo, smo to, kar smo. Da bi rasli v duhu, smo mi tisti, ki se moramo spremeniti, ne ljudje ali okoliščine okoli nas. Vse, kar imamo v življenju, smo mi sami in nad sabo moramo izvajati nadzor. Ko se spremenimo od znotraj, potem tej spremembi sledi naše srce in celo življenje.

Zakon odgovornosti

Kadar koli je v našem življenju nekaj slabega, je nekaj slabega tudi v nas. Smo odraz tega, kar je okoli nas, in to, kar je okoli nas, je odraz nas samih. To je univerzalna resnica. Postati moramo odgovorni za svoje življenje.

Zakon povezave

Tudi ko se to, kar počnemo, zdi ničvredno, je zelo pomembno, da to počnemo pravilno, saj je vse v vesolju povezano. Vsak korak vodi do naslednjega. Najprej je treba z nečim začeti, da bi na koncu lahko prišli tja, kamor hočemo. Prvi in ​​zadnji korak sta enako pomembna, saj sta oba potrebna za dokončanje naloge. Preteklost – sedanjost – prihodnost, vse je povezano.

Zakon osredotočenosti

Ne moremo razmišljati o dveh stvareh hkrati. Ko je naš fokus na duhovnih vrednotah, potem ne bomo imeli nižjih nagonov, kot so pohlep, poželenje ali jeza.

Zakon dajanja in gostoljubnosti

Če verjamete, da je nekaj resnica, boste občasno v življenju pozvani, da to pokažete, demonstrirate. V takih trenutkih tisto, kar mislimo, da smo se naučili, pokažemo v praksi.

Zakon tukaj in zdaj

Če preveč gledamo v preteklost, nismo tukaj in zdaj. Stare misli, stari vzorci obnašanja, stare sanje, nam preprečujejo nove.

Zakon spremembe

Zgodovina se ponavlja, dokler se ne naučimo lekcij, ki jih potrebujemo, da spremenimo svoje življenje.

Zakon potrpežljivosti in nagrade

Vsaka nagrada zahteva začetni napor. Nagrade, ki imajo trajni učinek, zahtevajo potrpljenje in nenehni trud. Pravo veselje pride, ko naredimo, kar moramo narediti, in pustimo, da nagrada pride ob svojem času.

Zakon pomembnosti in navdiha

Vedno dobimo nazaj tisto, kar smo vložili. Prava vrednost nečesa je neposredna posledica energije in namena, ki sta bila vložena vanj. Vsak osebni prispevek je hkrati prispevek k celoti. Dejanja, ki nimajo svetlobe, ne vplivajo na celoto. Dela, ki vsebujejo ljubezen, prinašajo življenje in navdihujejo celoto.