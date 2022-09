V soboto bo na nebu polna luna v Ribah: odpira se Pandorina skrinjica

Letos septembra sovpadata polna luna in retrogradni Merkur, zato astrologi svetujejo previdnost.

Vrača se preteklost

To bo čas, ko bo prišlo na dan nekaj, kar je bilo do zdaj prikrito. Prav to vam bo pomagalo odpraviti nekatere težave, za katere niste imeli rešitve. Astrologi svetujejo, da zaupate svoji intuiciji, da naj vas ne bo strah razmišljati zunaj okvirjev in delovati spontano. Neka huda bolečina, za katero ste mislili, da ni »zdravila«, bo odpravljena in vi se boste počutili bolje.

Uresničevanje nekaterih starih načrtov in idej se bo pospešilo, možna je vrnitev k nalogam in projektom iz preteklosti, vse z namenom, da jih izpopolnite. Stara sodelovanja se lahko obnovijo in tokrat bodo obrodila sadove – čaka vas uspeh.

Bodite previdni, če se lotevate novih projektov, bolje je, da jih odložite na 3. ali 4. oktober, ko se začne Merkur ponovno gibati naprej. Če pa morate v teh dneh začeti novo službo, jemljite to kot preizkus, ki ga morate opraviti, in vanj vložite vso svojo energijo. Na splošno je druga faza luninega cikla, ki jo odpre polna luna, primernejša za dokončanje starih stvari kot za začetek novih. Energija, ki vrhunec doseže ob polni luni, namreč začne upadati in bledeti vse do naslednje lune. Zato to obdobje ni primerno za vstopanje v nove projekte.

Od 10. septembra do konca meseca se ponovno aktivira konfliktni aspekt med Uranom – planetom inovativnosti, novih drznih idej, svobode in novosti – in Saturnom, ki v astrologiji simbolizira omejitve, konservativnost, kritičnost in nadzor. Uran zahteva prenovo, Saturn pa želi okrepiti in ohraniti obstoječe sisteme, kar bo za vsakogar pomenilo nekaj drugega, pa naj bo to povezano s službo ali zasebnim življenjem. To obdobje nas lahko spomni na življenjske dogodke, ki so se zgodili februarja, junija in decembra 2021, piše alo.rs.

V dneh polne lune previdnost ni odveč

Ta vidik pomembno vpliva na naša čustva in psiho nasploh. Ob dnevih blizu polne lune se lahko posebej občutljivi ljudje počutijo preveč razdražljivi, zaskrbljeni, imajo motnje spanja ali pa so preprosto čustveno nestabilni. Polna luna razgalja naša čustva, dela nas nemirne in razdražljive, saj nam razum, še posebej pred začetkom retrogradnega Merkurja, lahko odpove. Privoščite si počitek, ne bodite preveč zahtevni do sebe in ljudi okoli sebe.

V dneh blizu polne lune bodite pozorni na svoje sanje, saj so lahko tako rekoč preroške. Te dni naj nase še posebej pazijo ljudje s kroničnimi boleznimi, predvsem nevropsihičnimi in boleznimi srca in ožilja.