Vanolijev Koper kot Contejev Inter

Aluminij uspešen v Celju Izid in pari 29. kroga: Celje – Aluminij 0:1 (Haris Kadrić 60.), Maribor – Domžale večerna tekma, CB24 Tabor – Mura (15.), Olimpija – Koper (16.45), Gorica – Bravo (20.).

Osvojil je vse lovorike

Prva liga Telekom Slovenije Olimpija 28 15 9 4 36:17 54

Maribor 28 13 11 4 52:32 50

Mura 28 12 10 6 31:18 46

Domžale 28 10 11 7 39:32 41

Koper 28 11 7 10 36:37 40

Bravo 28 8 12 8 29:29 36

Tabor 28 9 6 13 31:37 33

Aluminij 29 7 10 12 20:36 31

Celje 29 7 7 15 24:34 28

Gorica 28 4 7 17 17:43 19

Olimpija se je za jesenski poraz v Stožicah že oddolžila Kopru v prvem ligaškem dejanju leta 2021, v katerem pod taktirko trenerjaše ni izgubila. Po štiri zmage in neodločeni izidi so jo utrdili na vrhu lestvice, na katerem bo tudi po današnjem derbiju 29. kroga. Toda s kakšno prednostjo pred Mariborom? Stanković rezultatsko presenetljivo uspešno vodi Olimpijo k tretjemu naslovu prvaka pod vodstvom predsednika. Igra ni bleščeča, a je taktično usklajena z igralci, ki jih ima na voljo. Med njimi so tudi mlajši, ki si nabirajo kilometrino. Toda Stankovića in Olimpijo bo izzval drugačen Koper kot februarski na Bonifiki, kjer je bila uspešna z 2:1. Vodil ga bo, prvi trener z naslovom prvaka na Olimpijini klopi v Mandarićevi vladavini. Nasledil je Brica, a ga še niti približno ni zasenčil. Vanolijev prijemi so vidni: Koprčani že igrajo trdo in disciplinirano. Obrambno ali všečno? »Verjamem v doktrino zmagovanja in ne izgubljanja,« je vodilo izjemno natančnega in delovnega 58-letnega Italijana, ki je že dolga leta prebivalec Obale in je v podobnem položaju kot pred šestimi leti, ko je Koper izvlekel iz krize in ga popeljal do pokalne lovorike. Tudi v tej sezoni je Koper še v bitki za pokalni naslov.Vanoli je v SNL osvojil že vse lovorike, toda med kolegi velja za preveč obrambnega, značilno italijanskega trenerja. Tudi zaradi svojega zaščitnega znaka, postavitve s tremi branilci v zadnji liniji. »Če kdo misli, da je igra s tremi branilci moj ali italijanski izum, se moti. Izmislil si ga je Ajax,« je že pred leti razblinil vse neznanke o sistemu igre, ki je eden od zaščitnih znakov Interjevega trenerja in dobrega znanca. Z njim je Vanoli ideološko tesno povezan. Podobno čustveno vodita tekmo in imata podobne taktične poglede na tekmo. Kar ni prav nič nenavadnega, eden od Contejevih najtesnejših sodelavcev in pomočnikov je Rodolfov deset let mlajši brat. Rodolfovi znanci pravijo, da ima prav on eno od glavnih vlog v ozadju Interjevega pohoda proti prvemu scudettu po letu 2010. Prek Paola je Antoniu svetoval, kako in v kakšni vlogi naj uporabi že odpisanega Danca. Conte je sprejel nasvet, Eriksen je zdaj eden od pomembnejših mož v Interjevi enajsterici.