Umrl eden največjih hrvaških nogometašev

Hrvaška (nogometna) javnost je zavita v črnino, saj je v 81. letu starosti v Zagrebu umrl, legendarni igralec Dinama, ki je igral pomembno vlogo v najslavnejših časih zagrebškega kluba. Novica o njegovi smrti prihaja na dan, ko bo Dinamo igral proti moskovskemu CSKA v evropski ligi.Zambata je za Dinamo odigral več kot 250 tekem in zabil 156 golov, v sezoni 1966/67 pa je s 24 zadetki kot kapetan klub popeljal do največje trofeje v njegovi zgodovina – osvojili so pokal velesejemskih mest.V Dinamu so potrdili žalostno vest in se poklonili legendarni devetici, »enemu največjih Dinamovih nogometašev vseh časov«. Opisali so ga kot napadalca s slogom, igralca za nogometne gurmane in sladokusce.Legendarni Zambi je bil rojen 24. septembra v Sinju. Za reprezentanco Jugoslavije je na 31 tekmah zadel 21 golov. Iz Dinama ga je kariera vodila v Belgijo v KSV Waregem in Crossing Club. Ljubljeni modri dres je ponovno oblekel leta 1972, ko se je vrnil v Zagreb, a je zaradi hude poškodbe (operacija obeh meniskusov) sezono kmalu končal. Nogometno pot je sklenil v dresu WSG Radentheina.