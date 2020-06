Žoga kot poklon Bryantu

Sodeloval pri oblikovanju

Nedvomno bo hitro razprodana. FOTO: Instagram

To je že druga žoga v Bryantovi seriji pri Spaldingu.

Črno-siva žoga s kačjim vzorcem in podpisom legendarnegater njegovo številko 24 bo nedvomno šla za med, so prepričani pri Spaldingu, kjer so z najnovejšim izdelkom posthumno počastili tragično preminulega košarkarja. Žoga je prek spleta na prodaj od včeraj, gre pa za drugo različico iz serije, pod prvo se je košarkar podpisal že konec lanskega leta.Kakor 24K Black Mamba je tudi druga žoga, 94 Series Silver, na voljo v omejenem številu, zato ne gre dvomiti, da so se najbolj goreči oboževalci takoj postavili v vrsto in morda celo že razgrabili vse primerke. Kot pojasnjujejo pri Spaldingu, je tudi drugo žogo pomagal oblikovati Bryant, a žal ni doživel njene dokončne podobe.Z izdelkom so se tokrat poklonili ne le nepremagljivemu košarkarju, ki je v izjemno bogati karieri postavil preštevilne mejnike in bil navdih mlajšim generacijam športnikov, tudi lastni hčerki, temveč tudi zglednemu očetu, poslovnemu partnerju, ljubečemu možu, dobrodelnežu, filmarju in trenerju. Spomnimo, Bryant je z ekipo Los Angeles Lakers osvojil pet naslovov prvaka v ligi NBA, 18-krat so ga izbrali za tekmo vseh zvezd. Leta 2008 je osvojil naziv najkoristnejšega košarkarja lige, dvakrat pa je bil MVP finala, in sicer v letih 2009 in 2010. Pred smrtjo se je posvečal mentorstvu in poklicu trenerja, predvsem dekliške ekipe, katere članica je bila tudi njegova 13-letnaSpomnimo, oče in hči ter še sedem drugih na krovu so strmoglavili s helikopterjem januarja letos in pretresli svet. Tragedija je še vedno pod drobnogledom preiskovalcev, polne roke dela pa imajo tudi tožilci in odvetniki zaradi domnevne malomarnosti pilota in podjetja, ki je imelo usodni helikopter v lasti.