Zobozdravnik s Kosova je bil na OI najboljši Slovenec

Na olimpijskih igrah v Pekingu Kosovu v alpskem smučanju spet zastopa Albin Tahiri (32). A gre pravzaprav za Slovenca, koroškega zobozdravnika, ki pa je zaradi svojih korenin vse od leta 2017 del kosovskih odprav na velikih tekmovanjih. »Rojen sem v Slovenj Gradcu, na Koroškem sem preživel mladost. Tudi moja mati je Slovenka, oče pa se je leta 1973 kot delavec preselil s Kosova in tam ostal. Smučati sem začel v smučarskem klubu Ravne in do leta 2008 tekmoval pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, sezona 2009/10 je bila prva za kosovsko reprezentanco. Tedaj sem se tudi vpisal na fakulteto, na študij medicine. Zaradi finančnih skrbi sem moral najti rešitev, v nasprotnem primeru bi bil primoran končati kariero. Študija nisem želel pustiti, v slovensko A reprezentanco pa se nisem prebil. Tako se mi je ponudila priložnost, da tekmujem za Kosovo,« je povedal za STA.

V kombinaciji je zasedel 15. mesto. FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Dva meseca neplačanega dopusta

Kako si Tahiri kot polno zaposleni zobozdravnik sploh lahko privošči priprave in odhod na olimpijske igre? Kot je pojasnil, njegove priprave potekajo drugače, to je namreč zanj še ena dejavnost ob službi. »Sredi decembra sem delo začasno opustil in v januarju in februarju dobil dva meseca neplačanega dopusta. Ves tisti čas pa preživel na snegu. Udeležil sem se tudi več tekem evropskega pokala.« Pri tem se financira večinoma sam. Kosovski olimpijski komite mu sicer priskrbi opremo, dobi pa tudi štipendijo MOK za športnike iz finančno revnejših držav. »Nimam možnosti, da bi potoval s svetovnim pokalom s prizorišča na prizorišče, se pa vsaki dve leti pripravim na SP in O.« Na odprtju iger je Tahiri nosil zastavo Kosova, sicer pa se je pogosto tudi priključil slovenskih reprezentanci, v kateri so njegovi prijatelji od mladih nog.

Tahiri je nosil kosovsko zastavo na odprtju OI. FOTO: Marko Djurica, Reuters

Zadnje veliko tekmovanje?

Tahiri se je v alpski kombinaciji uvrstil na 15. mesto in bil ob odstopu dveh slovenskih predstavnikov tako tudi najboljši Slovenec. Tudi sicer v kosovskem olimpijskem komiteju ugotavljajo, da je kakovost njegovega smučanja na precej višji ravni kot pri drugih kosovskih smučarjih, zato so ga že poklicali na sestanek in ga skušali prepričati, da še podaljša športno kariero. »Načrtoval sem, da je to moje zadnje veliko tekmovanje. Ob službi težko vzdržujem treninge, tako da bom še razmislil, kako naprej.«

Tahiri je sicer specializant oralne kirurgije v ZD Maribor dr. Adolfa Drolca. »Kirurgija mi je bila ves čas pri srcu, potem pa sem se v četrtem letniku, tudi zavoljo tega, da bi lahko še naprej smučal, odločil za dentalno medicino. Ampak tudi tam sem skozi čas spoznal, da mi je kirurgija vseeno najbolj najbolj pri srcu. Tri leta sem delal kot splošni zobozdravnik v zasebnem dentalnem centru, oktobra letos pa sem uspešno dobil razpis za specializacijo oralne kirurgije.«