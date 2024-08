Znani Youtuber italijanski boksarki Angeli Carini, ki je odstopila na OI, ponudil nekaj velikega

O boksarskem dvoboju na olimpijskih igrah med Italijanko Angelo Carini in Alžirko Imane Khelif se je v zadnjih dneh veliko pisalo. Spomnimo, Carinijeva je po le 46 sekundah in dveh prejetih udarcih v solzah odstopila od dvoboja. Veliko se je pisalo o tem, ali bi Khelifova sploh smela nastopati med žensko konkurenco. Po tem odmevnem dvoboju se je oglasil tudi znani Youtuber Jake Paul, ki ga v zadnjih letih poznamo tudi kot profesionalnega bokserja. Italijanki je dal zelo mamljivo ponudbo, ki bi ji lahko prinesla lepo vsoto denarja.

Jake Paul se bo predvidoma 15. novembra pomeril z Mikom Tysonom. FOTO: Kena Betancur Afp

»Angeli Carini, čeprav se tvoje sanje danes niso mogle uresničiti zaradi norih načrtov, ki so trenutno v igri v našem svetu, bi ti rad ponudil, da se boriš za MVP predborbo, da svetu pokažeš svoje talente na pošteni platformi in ne proti moškemu,« je zapisal Paul, ki ima za seboj enajst profesionalnih boksarskih dvobojev, v katerih je desetkrat zmagal in enkrat izgubil.

Kar nekaj denarja bo Carinijevi prinesel tudi njen nastop na letošnji olimpijadi. Kot je zatrdil predsednik Mednarodne boksarske zveze (Iba) Umar Kremljov, ji bo zveza podelila denarno nagrado, ki bo takšna, kot da bi bila olimpijska prvakinja. O višini denarnih nagrad, ki ji bodo prejeli boksarji na igrah, smo pisali v drugem članku.

Čeprav na olimpijskih igrah ne vidimo vseh najboljših boksarjev sveta, se boksarskim navdušencem dvoboje na njih vseeno splača pogledati, saj velikokrat nastopijo mladi boksarji, ki kasneje postanejo veliki zvezdniki v tem športu. Na olimpijskih igrah leta 2012 je denimo nastopil in osvojil zlato medaljo trenutni nesporni vladar težke kategorije Oleksandr Usyk. Kdo ve, morda pa bo zvezdnica tega športa postala tudi Carinijeva, pa čeprav na igrah ni zmagala.