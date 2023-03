Znane podrobnosti padca Petra Prevca: odpeljali so ga v UKC Ljubljana (FOTO, VIDEO)

Pisali smo, da je slovenski smučarski skakalec Peter Prevc v drugi seriji treninga na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu v Planici grdo padel. Zdravniško osebje mu je takoj priskočilo na pomoč in ga odpeljalo v mobilno bolnišnico. Tridesetletnik je bil po padcu pri zavesti. Po zdravstveni oskrbi so ga prepeljali v ljubljanski klinični center na opazovanje.

»Peter Prevc je po padcu pri zavesti in se normalno pogovarja. Odpeljali so ga na zdravniške preglede v mobilno enoto,« so bile prve informcije Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Po zdravstveni oskrbi v Planici pa so Prevca s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so zdravniki opravili dodatne preiskave. »Ob padcu je na srečo utrpel le udarce, zaradi katerih čuti bolečine, ter lažji pretres možganov,« so sporočili pri SZS. Zaradi tega bo ostal na opazovanju.

Po odskoku izgubil nadzor nad smučmi

Peter Prevc je bil eden od šesterice slovenskih skakalcev, ki so se danes borili za nastop v četrtkovih kvalifikacijah na veliki skakalnici pod Poncami. V drugi seriji je na najvišji točki takoj po odskoku izgubil nadzor nad smučmi in pri 70 m trdo s hrbtom treščil ob podlago na skakalnici.

Trener slovenske vrste Robert Hrgota je potrdil prve domneve, da se je Prevcu snel zatič smučke, ta se mu je odpela, kar je bil razlog za padec.

»Snel se mu je klinček, zakaj, bomo pogledali. Ampak konec koncev to ne spremeni dejstva, da je Peter grdo padel, in jaz samo upam, da bo z njim vse v redu in se bo čimprej vrnil še močnejši,« je dejal Hrgota.

Dodal je, da je bil padec videti res hud. »Ni bilo prijetno videti takšnega padca. Ko sem videl tisto smučko, sem se obrnil stran, saj takšne stvari res nerad gledaš, še sploh pa pri svojem tekmovalcu. Tega res ne privoščiš nikomur, sploh pa ne Petru.«

Prevčev padec je precej pretresel njegove reprezentančne kolege

»Ko se je to pripetilo, sem se ravno s sedežnico peljal na vrh. Videti je bilo grozno. Nisem videl, ko je Peter priletel direktno na tla, mislim, da ga je še enkrat odbilo, videl sem samo trenutek, ko mu je smučko 'pribilo' v glavo. Po mojem sem postal bled kot zid. Zelo me je zaskrbelo. Nikomur ne privoščim takšnih skokov,« je o smoli reprezentančnega kolega dejal danes na treningu odlično razpoložen Anže Lanišek.

Dodal je, da se je tudi njemu to že zgodilo. »Upam, da bo vse v najlepšem redu. Saj vemo, to je Peter, stari maček, in verjamem, da se bo sestavil tako, kot je treba."«

Kvalifikacije za petkovo posamično tekmo bodo sicer na sporedu v četrtek ob 17.30.