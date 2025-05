Znana športnica po očetovi smrti spregovorila o boleči preteklosti (FOTO)

Nekdanja teniška zvezdnica Jelena Dokić je na družbenem omrežju Instagram ganljivo sporočila, da je v poznih urah 16. maja preminil njen oče Damir Dokić. Ob zapisu je objavila fotografijo iz otroštva, na kateri je skupaj z očetom, s katerim je imela dolga leta izjemno zapleten in pogosto boleč odnos.

»Kot veste, je bil moj odnos z očetom težak in boleč, z veliko zgodovine,« je zapisala Dokićeva. »Kljub vsemu – in ne glede na to, kako napet, težaven in zadnjih deset let celo neobstoječ je bil najin odnos – izguba starša, tudi če si z njim odtujen, nikoli ni lahka.«

Težko slovo od zapletenega odnosa

Dokićeva, ki je v preteklosti javno spregovorila o zlorabah, ki jih je doživljala s strani očeta, v zapisu ne zanika te boleče preteklosti. A ob smrti Damirja Dokića se je odločila izpostaviti pozitivnejši spomin. »Za konec tega poglavja izberem dober spomin – kot je ta fotografija,« je zapisala in s tem pokazala zrelost ter osebno rast, ki jo v zadnjih letih redno deli s svojimi sledilci.

»Ob koncu tega poglavja se želim osredotočiti na spoštovanje, dostojanstvo, prijaznost, empatijo in milino – vrednote, ki so zame pomembne in ki jih želim zastopati kot oseba, tudi v tej situaciji,« je poudarila.

Prosi za spoštovanje zasebnosti

V objavi se je zahvalila številnim ljudem, ki so ji v teh težkih dneh izkazali podporo: »Hvala vsem, ki ste se zadnje dni obrnili name, me povprašali, kako sem, in mi stali ob strani, medtem ko se soočam s to zapleteno in težko situacijo.«

Ob koncu čustvenega zapisa je svojo žalost strnila z besedami: »Počivaj v miru.« Javnost je pozvala, naj v tem času spoštuje njeno in družinsko zasebnost.