Zlati Tadej Pogačar skrbi za naslednike

Kdor je najboljši na svetu, je lahko najboljši tudi v Sloveniji, to je ta čas sanjsko stanje slovenskega kolesarstva na najvišji ravni. Rogovo zlato kolo je namreč šele po drugi zaporedni zmagi na Touru prvič v elitni konkurenci prejel Tadej Pogačar, št. 1 na lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI).

Pogačar je lansko sezono končal na 2. mestu, kar ni bilo dovolj, da bi bil najboljši v domovini. Pred njim je bil namreč rojak Primož Roglič, ki je petič zapored prejel kolesarsko nagrado z najdaljšim stažem pri nas. Rogovo zlato kolo so leta 1982 prvič podelili Juretu Pavliču, ob 40. podelitvi pa je za še bolj častitljiv jubilej prvič končalo v rokah zmagovalca največje dirke na svetu. Pri ljubljanskem klubu, pri katerem so si leta 1982 pod vodstvom Zvoneta Zanoškarja izmislili tudi maraton Franja, so ga še toliko raje predali, ker ga je osvojil njihov nekdanji član.

Pogačar je namreč leta 2008 pri devetih letih svojo kolesarsko pot začel pri rogovcih in njihove barve branil vse do meteorskega vzpona med profesionalci v ekipi UAE. Čeprav je tekmovanje med mlajšimi člani malodane preskočil, je v starostni kategoriji do 23 let osvojil tri zaporedna zlata kolesa in naposled tudi člansko.

Več kot 150 pogijev

Bržkone bo osvojil tudi tisto z največjo težo, zlato kolo (Velo d'Or), ki ga po izboru novinarjev z vsega sveta podeljuje francoski Velo Magazin in ga je lani kot prvi Slovenec v zgodovini prejel Roglič. To bo znano v naslednjih tednih, jasno je že, da Pogačar, ki je s 5363 točkami na lestvici UCI dosegel rekord ob koncu sezone, kljub mladosti že vrača okolju, v katerem se je začela njegova pot na svetovni vrh.

Letos je zaživel Pogi Team, ki vključuje nadobudne Rogove kolesarje od 6. do 19. leta starosti, vanj pa se stekajo tudi vsi Pogačarjevi sponzorski prejemki v Sloveniji.

Ob podelitvi zlatega kolesa Pogačarju je ekipa, ki ima že več kot 150 mladih članov, prejela tudi dve novi sponzorski vozili. »Želim si, da bi imeli mladi kolesarji kar najboljše razmere za trening. S finančno in materialno pomočjo pokroviteljev bo delo v klubu lažje, za mlade kolesarje in njihove starše pa denarno sprejemljivejše, zato hvala Peugeotu, ker stoji ob strani Pogi Teamu,« je dejal 23-letni šampion s Klanca pri Komendi, ki bo morda poskrbel tudi za vzgojo naslednikov zlatega slovenskega rodu v boju za rumeno majico in druge velike kolesarske lovorike.

Novih pogačarjev, rogličev in mohoričev še ni na obzorju, imajo pa slovenski kolesarski strokovnjaki še nekaj let časa, da jih najdejo in vzgojijo, preden bo vrzel postala preveč očitna. Rogla in Moho sta v naponu moči, Pogijeva doba pa se je, čeprav ima za seboj že 30 zmag, od tega 13 v izjemni letošnji sezoni, pravzaprav šele začela.