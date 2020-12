Zlati kolesar je Primož Roglič

Zlato kolo, prestižna nagrada, ki jo francoska revija Velo Magazine od leta 1992 podeljuje najboljšemu svetovnemu kolesarju sezone, je po pričakovanjih prvič končala v slovenskih rokah. Svojo z lovorikami že dodobra zapolnjeno vitrino je dopolnil Primož Roglič.



Po sezoni 2020, ki ni bila le koronska, temveč po vrhunskih rezultatih tudi pretežno slovenska, je nagrada, ki prihaja iz družine agencije ASO (ta izdaja tudi revijo France Football, ki podeljuje nogometno zlato žogo), morala romati na sončno stran Alp. Med 15 kandidati in kandidatkami sta izstopala prvi slovenski zmagovalec Toura Tadej Pogačar in Roglič, ki se je moral na vrhuncu sezone resda sprijazniti z 2. mestom, a kljub temu najbolj zaznamoval nenavadno in zgoščeno tekmovalno leto, v katerem so vse največje dirke priredili med avgustom in novembrom.



Vse skupaj je 31-letni Kisovčan slavil 12 zmag, med katerimi so tudi druga zaporedna skupna zmaga na Vuelti, na kateri je dobil kar štiri etape, ena etapna zmaga na Touru in 1. mesto na najstarejši enodnevni dirki na koledarju, Liege–Bastogne–Liege.

Prav prva slovenska zmaga na enem od petih kolesarskih spomenikov, s katero je Rogla potrdil, da je ta čas najbolj vsestranski kolesar na svetu, je bržkone pretehtala v njegov prid v primerjavi s Pogačarjem, ki je letos slavil devet zmag, na poti do rumenega zmagoslavja v Parizu pa dobil tri etape in spotoma osvojil še pikčasto majico kralja gora ter belo majico najboljšega mladega kolesarja. Slovenska Messi in Ronaldo Ne nazadnje pa je tokrat glasovanje za Velo d'Or, o katerem odloča komisija kolesarskih novinarjev z vsega sveta (prvič je v njej sodeloval Slovenec, novinar Radia Slovenija Igor Tominec), navrglo tudi isto številko 1 kot jakostna lestvica Svetovne kolesarske zveze (UCI). Lani ni bilo tako, Roglič se je moral, četudi je bil uradno najboljši na svetu, po 13 zmagah v sezoni 2019 v glasovanju za zlato kolo sprijazniti s 3. mestom za Julianom Alaphilippom in Eganom Bernalom.

Za številne slovenske navijače je tokrat zadoščeno pravici, vendar ne za vse, marsikdo ja najbrž na vrhu videl Pogačarja. Vsekakor pa so to sladke skrbi za naše kolesarstvo, ko je dilema o kolesarskih Messiju in Ronaldu slovenska ...

»Ogledal sem si seznam dosedanjih zmagovalcev in videl, da gre za pomembno nagrado. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Kolikor vem, gre za komisijo novinarjev z vsega sveta, zato se me ta nagrada še posebno dotakne,« je Roglič povedal L'Equipe, ki je prav tako del agencije ASO, ki prireja Tour de France, Vuelto in kopico drugih velikih dirk.

»Lepo je, da smo izpeljali skoraj celotno sezono. Kot vidimo, razmere doma in po svetu še vedno niso najboljše. Že to je bila svojevrstna zmaga, da smo lahko toliko dirkali, kot smo. Zame je bila zmaga tudi to, da sem sploh nastopil na Touru. Po padcu na kriteriju Dauphine je kazalo zelo slabo. Vsi rezultati, ki sem jih nato dosegel, so bili pika na i, češnja na torti. Če potegnem črto, je za mano še ena lepa sezona,« pa je Rogla sezono 2020 ocenil v obsežnem pogovoru, ki bo objavljen v jutrišnjem Nedelu.