Življenje je kot bombonjera, nikoli ne veš, kaj dobiš

Novinarji se vedno znova radi spomnimo, da je bil Jerman kot kolesar mladinec veliko bolj talentiran kot zdaj že četrto leto najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Zdi se kar neverjetno. Oba sta letnik 1998 in odlična prijatelja od začetkov pedaliranja s specialkami v Kolesarskem društvu Rog.

Zdaj je Žiga spet ob prijatelju v najuspešnejši kolesarski ekipi na svetu UAE Team Emirates. Poleg tega je Tadejev maser in »rama za jokanje«, kot temu rečejo kolesarji v obdobju, ko nič ne gre. K sreči gre Tadeju vse po začrtani poti in Žiga skrbi zgolj za njegove mišice.

Pred desetimi leti

Bila je turobna decembrska sobota v Stražišču pri Kranju. Ciklokros. Nadležna dirka, ki se je morajo udeležiti tudi tisti, ki te discipline sploh ne marajo. Andrej Hauptman je bil takrat trener mladincev Roga. Rad je imel to službo, čeprav se nikoli ni predstavljal v tej vlogi.

Mladinci in njegove izkušnje? Za treniranje mladincev moraš biti bolj oče kot trener. Za treniranje mladincev moraš biti bolj prijatelj kot trener. Za treniranje mladincev moraš biti bolj pedagog kot trener. Tako je takrat razlagal Hauptman. December je mrzel mesec, na kolesu pa še bolj. Svoje mladince je pustil, da so se ogrevali v kombiju na 22 stopinjah Celzija.

Zelo toplo jim je bilo ob pogledu na zamrznjeno progo za ciklokros okoli kolesarskega kluba Sava Kranj in njihovega velodroma. Petnajst minut pred startom je odprl kombi in s prijaznim glasom, motivacijsko noto, rekel: »Gremo ven, štručke moje, ogreti ste, zdaj pa dva kroga, da spoznate progo, in potem na start!«

Žiga Jerman je bil najprej član italijanske profesionalne ekipe in potem še francoske. Njegova kariera se ni strmo vzpenjala, kot se je Pogačarjeva. Stagniral je, kljub nekaj obetavnim rezultatom to ni bilo to, kar je pričakoval.

Plosknil je z dlanmi v znak spodbude, poln kombi otrok se je spravil na kolesa za ciklokros in na gorska kolesa, ker je bila leta 2015 ta kolesarska disciplina v Sloveniji spet priljubljena.

Dva izmed sedmih mladeničev sta bila tudi Žiga Jerman in Tadej Pogačar. Starejša mladinca pa še sotrpina Matej Merčun in Pavel Cizelj. Uradno se je ekipa imenovala AS (Adriatic Slovenica) Radenska. Na kratko – Žiga je zmagal suvereno, Tadej je bil četrti.

Žiga je med mladinci zmagal vse, kar se je zmagati dalo, in vsi slovenski trenerji so bili prepričani, da imamo kolesarja, ki bo šel po poti Mateja Mohoriča, ki je bil svetovni mladinski prvak, in potem je to vajo ponovil še naslednje leto, ko je bil prvo leto v kategoriji do 23 let! Takega talenta, kot je bil Žiga Jerman, Slovenija že dolgo ni imela.

Ni se zalomilo, le po drugi cesti je šel

Žiga je napredoval iz sezone v sezono in kot 20-letni mladenič je leta 2018 zmagal na eni izmed najprestižnejših kolesarskih klasik Gent–Wevelgem v Belgiji! To je bila zmaga, ki bi ga morala izstreliti naravnost med najbolj obetajoče zvezdnike tega športa. Če bi danes Slovenec zmagal na tej dirki, bi bil že v Pogačarjevi ekipi. Ampak takrat ni bilo tako, čeprav smo imeli na kolesarskem zemljevidu že Primoža Rogliča. Ta svet si ni mogel privoščiti dveh kolesarjev iz države, kot je Slovenija.

Danes je povsem drugače, saj mladinci zmagajo na dirki, ki jo komaj najdemo na spletu, pa so že med najbolj obetavnimi na svetu. Zato, ker so Slovenci. In to, kar smo včasih premlevali o privilegijih Italijanov, Belgijcev, Francozov, se je zgodilo tudi slovenskim kolesarjem. Zahvala gre Rogliču, Pogačarju, Mezgecu, Mohoriču, Tratniku, Božiču, Štanglju, Hauptmanu, Hvastiji …

Žiga Jerman je leta 2018 skupaj s Tadejem Pogačarjem za ekipo Ljubljana Gusto Santic nastopil na dirki po Sloveniji. Foto Uroš Hočevar

Ostal je v kolesarskem svetu

Jerman je bil najprej član italijanske profesionalne ekipe in potem še francoske. Njegova kariera se ni strmo vzpenjala, kot se je Pogačarjeva. Stagniral je, kljub nekaj obetavnim rezultatom to ni bilo to, kar je pričakoval. Ko zdaj gleda nazaj, pravi, da je moralo biti tako. Nikoli ni bil kolesar, ki bi na cesti pustil dušo in srce, bil je tisti, ki je s talentom zmlel vse pred seboj, z delom pa ne. Ko je bilo treba talent oplemenititi z delom, so zatajili trenerji. Veliko truda in znanja je potrebno, da najdeš talentiranega športnika, še več, da iz talenta narediš uspešnega »delavca«.

Najslabše, kar se lahko zgodi vzgojitelju mladih športnikov, je, da jim ne uspe uresničiti svojih športnih sanj, še slabše pa je, da po zbujanju iz njih zapustijo svet, o katerem so tako živo sanjali. V praksi to pomeni, da kakršnakoli kariera je za športnikom, naj za vedno ostane povezan s svojim športom. Ni nujno, da postane trener, menedžer ali športni direktor svojega kolesarskega kluba. Lahko je odličen mehanik, lahko je še boljši maser, lahko je kuhar ali zdravnik ali prostovoljec, ki jih nujno potrebujejo na vsaki kolesarski prireditvi.

Žiga je pred tremi leti postal maser v najbogatejši kolesarski ekipi na svetu Ineos Grenadiers. V njej se je znašel, ker so tam že Slovenci, nekdanji dirkači, ki že vrsto let delajo v ekipah svetovne serije. Povabili so ga k novim izzivom, Žiga je kolo zamenjal za učenje masaže in … po dveh letih se je njegovemu zvestemu prijatelju Tadeju Pogačarju zazdelo, da je dovolj časa porabil v »tuji« ekipi, da mora nujno postati njegov osebni maser in soigneur, kot se temu reče v kolesarskem svetu. Zdaj sta skupaj v UAE Team Emirates. Pišeta novo zgodbo prijateljstva.

Žigi ni niti malo žal, da je njegova pot krenila v to smer. Prizna, da v dirkaškem svetu, kot je danes na vseh največjih in najboljših dirkah na svetu, ne vidi sebe. To niso bile njegove sanje. Kolo je postavil v kot pri 23 letih, ker ni več čutil pravega veselja v tekmovalnem športu. Pravočasno je začel razmišljati o drugi karieri, in ker je Žiga Jerman, tisti Jerč, fant, ki ga moraš imeti rad, je zdaj spet med najboljšimi kolesarji na svetu, vendar v čisto drugačni vlogi.