Zimzeleni Kasai bi nastopil na olimpijskih igrah, imel bo rekordnih 53 let

Japonski skakalni veteran Noriaki Kasai je stalnica v Guinnessovi knjigi rekordov – tam ima skupno šest vpisov. Nič čudnega, saj je legendarni športnik pri 52 letih še vedno aktiven, trenutno pa tekmuje v drugem razredu celinskega pokala. Vendar si je z zmago na domačem prvenstvu priboril tudi mesto v reprezentanci za svetovni pokal v Saporu.

Tekmi v Saporu sta na sporedu 15. in 16. februarja, kar bo njegov prvi nastop na tej ravni tekmovanja po skoraj enoletnem premoru. Kasai si je mesto v ekipi zagotovil z zmago prejšnji konec tedna na državnem tekmovanju v Saporu, ki je bilo na olimpijski skakalnici Okurajama.

Več rekordov

Japonec ima v zbirki več rekordov: je najstarejši dobitnik olimpijske medalje med posamezniki in ekipami v zgodovini smučarskih skokov (v Sočiju je bil star 41 let, posamezno je bil srebrn, ekipno pa je osvojil bron).

Je najstarejši ekipni dobitnik medalje na svetovnih prvenstvih (42 let in 261 dni), najstarejši zmagovalec tekmovanja svetovnega pokala (42 let in 176 dni), najstarejši tekmovalec na stopničkah svetovnega pokala (44 let in 293 dni) in novoletni turneji (42 let in 214 dni) ter najstarejši udeleženec tekmovanja svetovnega pokala in dobitnik točk v svetovnem pokalu.

Kasai je imel 51 let in 255 dni, ko je na lanskem finalu sezone 3. marca v Planici zasedel 28. mesto.

Do iger 2022 v Pekingu, kjer nato ni nastopil, je bil tudi edini športnik, ki je nastopil na osmih zimskih olimpijskih igrah. V glavnem mestu Kitajske je njegov rekord izenačila nemška hitrostna drsalka Claudia Pechstein.

Nastopil bi na olimpijskih igrah

Zdaj pa zimzeleni Japonec pogleduje proti novemu olimpijskemu nastopu leta 2026. Teh sanj še ni opustil. Nekdanji avstrijski skakalec Martin Koch je za Kronen Zeitung pred dnevi na to temo dejal: »Ko sva se nazadnje videla, je rekel, da bo poskusil vse, da bi se uvrstil na igre v Milano/Torino. Vedno sem vesel, ko vidim Kasaija, res je super fant.«

Kasai ima doma tri olimpijske medalje (dve srebrni, eno bronasto), leta 1992 pa je v Harrachovu na Češkem postal tudi svetovni prvak v smučarskih poletih.