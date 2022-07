Ženski kolesarski napad na Francijo. Spet Jumbo Visma

Neskončna tekmovalnost, boj za vsako sekundo in vera v zmagoslavje na eni ter srhljiva prepletenost padcev in vzponov, bolečin in zmage ter solz in smeha na drugi strani so presežniki, v katerih spoznavamo profesionalne kolesarke na letošnjem Tour de France Femme avec Zwift, kot se imenuje prva Dirka po Franciji za ženske.

V resnici je izvedba že četrta, potekala je že enkrat leta 1955 in v letih med 1984 do 1989, letošnjo obuditev pa nekateri poimenujejo kar Tour Equality, Dirka enakosti, saj gotovo predstavlja pomemben korak k enakosti spolov in napredku tudi v ženskem kolesarstvu. Preberite na Polet.si