Želijo si Pogačarja in Rogliča. Se jim bo želja uresničila?

Ta čas so oči kolesarskega sveta uprte v Španijo, kjer bodo jutri okronali zmagovalca 78. Vuelte. Prihodnje leto bodo več pozornosti kot običajno požele italijanske ceste, ki ne bodo gostile le Gira, temveč tudi start Toura. Med najbolj zaslužnimi za to je Davide Cassani, nekdanji italijanski profesionalec in selektor reprezentance, zdaj pa motor kolesarskega turizma v deželi Emilija-Romanja. Z izjemnim poznavalcem kolesarstva, ki je tudi strokovni komentator televizije RAI, smo se ob predstavitvi »Grand departa« pri naših zahodnih sosedih v Misanu pogovorili tudi o za mnoge spornem dogajanju v ekipi Jumbo Visma na španskem krogu.

Celotno traso Toura bodo predstavili 25. oktobra, jasno pa je že da se bo 29. junija začela z etapami Firence–Rimini, Cesenatico–Bologna in Piacenza–Torino, končala pa z dvema preizkušnjama v Nici in okolici. Tadej Pogačar in Primož Roglič poznata te ceste iz drugih preizkušenj. Pričakujete, da bosta oba na startu Toura?

»Tega si močno želimo. Roglič je letos zasluženo dobil Giro, Pogačar je eden od največjih šampionov sodobnega kolesarstva. Njuna prisotnost bi polepšala dirko.«

V vaše kraje bi jima sledilo ogromno slovenskih navijačev.

»Tudi na to računamo, videli smo, kako so vaši navijači na odločilni etapi Gira zasedli Višarje. Sicer pa je bilo vsako gostovanje Gira v Sloveniji velik praznik. Upam, da bodo Slovenci tokrat prevozili nekaj kilometrov več, da bodo lahko občudovali Tour v Emiliji-Romanji in navijali za svoja ljubljenca.«

Davide Cassani upa na še en slovenski kolesarski praznik v Italiji. FOTO: Riccardo Gallini

Iz prihodnosti skočiva v sedanjost, na Vuelto, ki se bo jutri v Madridu končala s trojno zmago Jumba Visme. Kako ocenjujete zaplete znotraj ekipe, v kateri sta se prva favorita Jonas Vingegaard in Primož Roglič podredila svojemu pomočniku Seppu Kussu?

»Premoč Jumba Visme je bila izjemna, zmago bo prinesla najboljšemu pomočniku na svetu. Do rdeče majice je prišel po pobegu, v njej bo končal, ker sta Roglič in Vingegaard spoštovala ekipno odločitev in tudi izkazala spoštovanje Kussu. Ne vem, ali sta to storila najboljše volje, a sta se sprijaznila s tem.«

Ta saga je odprla številna vprašanja, tudi tega, ali se spodobi podariti zmago na tritedenski dirki?

»Pri tem se je treba postaviti v kožo vodstva Jumba Visme. Gre za kolektiv in nesmiselno bi bilo poslati kolesarje v bitko drugega proti drugemu. Dobro so rešili položaj, bilo je nekaj napadov, vendar so jih dobro uravnotežili. V tem položaju bi jaz ravnal enako.«

Roglič je že dobil španski in italijanski krog, pravi, da velik cilj ostaja Tour. Ga lahko dobi v dresu Jumba Visme ali mora zamenjati ekipo kot trdijo mnogi?

»Prihodnje leto bo dopolnil 35 let, Vingegaard pa je precej mlajši in zelo močan. Za zmago na Touru bi moral Roglič premagati tudi Pogačarja. Morda je bila njegova edina prava priložnost leta 2020, ko je rumeno majico izgubil predzadnji dan. Vendar je izjemno trdoživ in mislim, da še ni rekel zadnje. Če bo hotel zamenjati ekipo, se bo moral rešiti sedanje pogodbe, sicer pa kolesar njegovega kova lahko izbira delodajalca. Če bo ostal, se bo moral nekako uskladiti z Vingegaardom, saj je pričakovati, da si bo Danec želel tretjo zaporedno zmago na Touru.«