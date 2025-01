Zdaj uradno: Romun Cretu ni več selektor odbojkarske reprezentance

Romun Gheorghe Cretu ni več selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance, je za slovenski športni časnik Ekipa potrdil generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Gregor Humerca. Cretu naj bi po navedbah tujih medijev postal selektor Srbije.

»Cretu je imel pogodbo z nami do olimpijskih iger v Parizu, po igrah pa sodelovanja nismo podaljšali. Na vidiku je pomladitev reprezentance, novic, kdo vse bo končal reprezentančno pot, sicer nimamo. Glede na to, da bo prišlo do pomladitve, smo sprejeli tudi odločitev, da je treba osvežiti tudi mesto selektorja. Navezujemo stike z nekaterimi trenerji, a o imenih še ne moremo govoriti, saj ni še nič uradnega,« je še dejal Humerca.

Cretu je z reprezentanco zasedel tretje mesto na zadnjem evropskem, četrto na svetovnem prvenstvu, na olimpijskih igrah pa je osvojil peto mesto. Selektor je postal avgusta 2022, ko je zamenjal Avstralca Marka Lebedewa.