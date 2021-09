Zdaj pa zares: kdo je boljši od Luke Dončića?

Imate to: izzovite Luko Dončića

Sodelujte v nagradni igri in pokažite, kaj zmorete

FOTO: Perutnina Ptuj



Kot Luka: prava malica v znamenju odličnega Poli Paté

#mažemo, vmes pa skočite na spletno stran 4 vstopnice za park Woop. In ko boste uživali ob novih namazih Poli Paté, ne pozabite na zdaj že legendarno kretnjo, vmes pa skočite na spletno stran https://www.madaboutpoli.com/si/sl/ in sodelujte v nagradni igri za

Lahko skočite više od Luke Dončića? Koliko košev lahko zabijete v desetih minutah? Kako spektakularni so lahko vaši meti? Lahko vmes na primer uprizorite tudi salto v zraku?Sliši se neverjetno, vendar obstaja možnost, da Luko premagate celo v skokih. To so dokazali neverjetni Dunking Devils, mojstri akrobacij in adrenalinskih podvigov. Zavihali so rokave in uprizorili prav poseben košarkarski šov v ptujskem zabaviščnem parku Arbadapark.Preverite, kako zabavno je bilo:Fantje akrobatske skupine Dunkin Devils so dokazali, da lahko zlahka zastopajo zmagovalno kretnjo #mažemo. Neverjetne veščine so demonstrirali tudi na prostem:So vas fantje prepričali? Poli so prepričali z vsakim poskokom in vsako kretnjo. Prav zato je polna adrenalina pripravila noro nagradno igro , v kateri se lahko potegujete za, kjer Dunking Devilsi večkrat preživijo svoje zabavne dneve.Sodelujte naTo je prava priložnost, da pokažete, kako bi se sami znašli v takšnih športnih podvigih, morda celo s spektakularnim metom na koš.Tudi Luka je nor na Poli! Prisega na klasiko, obožuje narezke, Poli zmaže, tudi ko jo maže.In kateri so njegovi največji dosežki?Luka in Poli sta najboljša. Poli na področju slastnih posebnih piščančjih klobas, Luka pa pod košem. In ko združita moči dva tako nadpovprečna velikana, nastane zgodba, ki nima konkurence. Dve zvezdi na svojem področju in dve zgodbi, ki pišeta zgodovino.Ste vedeli, da je Luka pri rosnih 16 letih postal najmlajši igralec Real Madrida v Euro ligi, kmalu zatem pa dobil naziv MVP igralca Euro lige? In da si je že v prvi sezoni za Dallas Maverics prislužil prestižen naziv novinec leta? Te dni se pripravlja na četrto sezono v dresu Dallasa in verjamemo, da bo v naslednjih mesecih pisal novo pomembno poglavje v najbolj znani košarkarski ligi na svetu.In svojo pot med zvezdami nadaljuje tudi Poli, ki je v zadnjih letih razširila svoje družinske člane in tako dosegla prav poseben mejnik v pripravah malic, prigrizkov in posebnih Poli jedeh.Spoznajte celo Poli družino in postanite izvrstni poznavalec kot Luka Dončić.Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj