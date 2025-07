Zdaj pa še on! Slovenija ostala tudi brez Neba

Slovenska košarkarska reprezentanca je ob Vlatku Čančarju ostala še brez enega pomembnega člana. Kot je danes potrdil selektor Aleksander Sekulić, na evropskem prvenstvu Slovenije ne bo zastopal niti Josh Nebo. Oba sta sicer člana italijanskega kluba Olimpia Milano.

Tako Čančar kot Nebo sta imela v prejšnji sezoni veliko težav s poškodbami in bosta poletje namenila pripravam na novo klubsko sezono. Že pred tem je Sekulić, ki za zdaj ne bo klical novih igralcev, s seznama prečrtal Urbana Krofliča. Prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić se bo reprezentanci pridružil 4. ali 5. avgusta.

Šest prijateljskih tekem

Slovenska reprezentanca bo med pripravami na EP sicer odigrala šest prijateljskih tekem. Domačim gledalcem se bo predstavila 8. avgusta ob 20.15 v Stožicah proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem ter 19. avgusta ob 20. uri prav tako v Ljubljani proti Veliki Britaniji. Ob tem bo odigrala tudi štiri gostujoče dvoboje. Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun, novi tekmi pa bodo slovenski reprezentanti odigrali sredi avgusta, ko bodo gostje latvijske košarkarske zveze. Slovenija bo 15. avgusta moči merila z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z Latvijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

EP bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Slovenija bo na Poljskem igrala v skupini D skupaj z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom.