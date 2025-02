Zdaj je uradno, da Dončić odhaja. Lakersi so slovenskega zvezdnika že pokazali v novem dresu (FOTO)

Dallas Mavericks so tudi uradno objavili odhod ikone franšize Luke Dončića v Los Angeles Lakers ter pozdravili veterana Anthonyja Davisa v svojem klubu. Generalni direktor Nico Harrison se je ob tem zahvalil slovenskemu zvezdniku za sezone, ki jih je preživel v Dallasu in ekipo v prejšnji sezoni popeljal v finale košarkarske lige NBA.

»Hvaležni smo Luki za njegova prizadevanja v času, ko je bil pri nas. Pomagal je zgraditi to ekipo in bil sestavni del uspeha, ki smo mu bili priča vsa leta, vključno z našim nedavnim finalom NBA, skupaj z Maxijem (Kleberjem) in Markieffom (Morrism), ki sta bila kot veterana enako cenjena v tej ekipi,« je Harrisonove besede objavil Dallas.

»To je novo poglavje in veseli smo, da lahko pozdravimo Anthonyja (Davisa) in Maxa (Christiea) med nami. Davis je izkušen veteran, ki lahko igra na obeh koncih parketa, hkrati pa nam pomaga izboljšati obrambo. Iz prve roke ve, kaj je potrebno za zmago, in vem, da je motiviran, da je del tega, kar gradimo v Dallasu,« je dodal Harrison.

Nico Harrison FOTO: Jerome Miron Usa Today Sports Via Reuters Con

Oglasili so se tudi pri Lakersih in na družbenem omrežju X Dončića pokazali v njihovem dresu in ob tem zapisali: »Da, res se je zgodilo. Dobrodošel v Los Angelesu, Luka.«

Del ene največjih menjav sredi sezone

Dončić je bil del ene največjih menjav sredi sezone v zgodovini severnoameriške lige NBA. Ekipo Mavericks, za katero je zaigral na 472 tekmah, od tega 422 v rednem delu in 50 v končnici, bo zamenjal za Lakers. Na vseh tekmah v ligi NBA do sedaj je imel povprečje 28,9 točke, 8,7 skoka in 8,2 podaje.

Dončića je na naboru leta 2018 v svoje vrste kot 18-letnika pripeljalo moštvo Dallas Mavericks. S tretjim izborom ga je sicer izbrala ekipa Atlanta Hawks, a je Dallas nato Atlanti ponudil peti izbor Traeja Younga in še dodaten izbor v prvem krogu nabora leta 2019 za Ljubljančana, ki je pri Teksašanih tako postal naslednik legendarnega Dirka Nowitzkega.

Bil je glavni igralec Mavericksov. FOTO: Alonzo Adams Usa Today Sports Via Reuters Con

Ljubljančan je v svojem času pri Dallasu hitro postal eden mladih superzvezdnikov lige NBA. V prvi sezoni je osvojil naslov najkoristnejšega novinca lige, v drugi sezoni pa se je prvič prebil v postavo tekme vseh zvezd in sezono končal na četrtem mestu v glasovanju za najkoristnejšega igralca lige.

V nadaljevanju se je vsako sezono do letošnje, ko zaradi poškodbe od božiča ni igral, uvrstil na tekmo vseh zvezd, prav tako je bil vsa leta od 2020 uvrščen v prvo peterko lige NBA.