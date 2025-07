Pogačarjeva zaročenka izlila čustva, objavila je ganljiv zapis o Tadeju (FOTO)

Tadej Pogačar je danes začel letošnjo Dirko po Franciji, na kateri bo poizkušal postati še četrtič skupni zmagovalec. Pred začetkom dirke se je z ganljivo objavo na Instagramu oglasila njegova zaročenka Urška Žigart in z njo pokazala, kako pomemben ji je trenutno najboljši kolesar na svetu.

»Tukaj je, najpomembnejša objava leta. Za temi fotografijami ni neke velike zgodbe ... od počitnic do trdega dela, sklenjen krog, kot vsako leto. Ena skupna stvar na vseh je Tadej, kako ga jaz vidim in kako on izgleda meni. Nekoč sem prebrala, da si drugačna oseba vsakemu, ki ga srečaš v življenju. Vsak dan se počutim blagoslovljeno, da sem te srečala in da si zame to, kar si. Uživaj v svojem krogu po Franciji. Ostani ti in ostani varen,« je Urška zapisala v svoji objavi, v katero je dodala tudi številne fotografije.

Upajmo, da so Tadeju te besede dale dodatnega zagona pred začetkom letošnjega Toura, na katerem je izjemna konkurenca. Pogačar na letošnji dirki velja za prvega favorita za skupno zmago. Kot njegovega največjega tekmeca za skupno zmago marsikdo vidi Danca Jonasa Vingegaarda. Tudi Primoža Rogliča se omenja med tistimi, ki bi bili lahko pri vrhu, vseeno pa letos ne velja za velikega favorita za skupno zmago.