Zaradi »čiščenja« pobijajo pse: »Na poti v šolo sem hodila mimo luž krvi na ulici«

Za 19-letno Amino, ki živi v majhnem gorskem mestu Ifrane, znanem kot »maroška Švica«, je pogled na pasja trupla postal del vsakdanje poti v šolo. »Na poti v šolo sem hodila mimo luž krvi na ulici,« je v strahu pred povračilnimi ukrepi oblasti pod psevdonimom povedala za medijsko hišo CNN. »Na neki točki sem se zavedla, da ni normalno, da dan začenjaš s preskakovanjem trupel.« Njena zgodba ni osamljen primer, temveč grozljiv prizor, ki je postal del vsakdana za številne prebivalce Maroka. Pod bleščečo fasado priprav na največji športni dogodek na svetu, Svetovno prvenstvo v nogometu 2030, se namreč odvija tiha vojna proti potepuškim psom, ki jim domačini ljubeče pravijo 'Beldi'.

Pod bleščečo fasado priprav na največji športni dogodek na svetu se odvija tiha vojna proti potepuškim psom.

Številne mednarodne organizacije za zaščito živali opozarjajo, da so sistematični poboji psov del kampanje »čiščenja« ulic pred prihodom tisočih turistov in nogometnih reprezentanc. Metode so brutalne: od nočnih streljanj in zastrupljanja do lova z neoznačenimi belimi kombiji, ki so, kot za CNN pripovedujejo tujci, ki živijo v Marakešu, v zadnjem letu postali vse pogostejši.

Da so te aktivnosti povezane s prvenstvom, potrjujejo tudi nekateri lokalni uradniki. Omar Jaïd, predsednik turističnega sveta province Ifrane, je za CNN dejal, da je mesto »začelo čistiti ulice potepuških psov kot del priprav na Svetovno prvenstvo 2030«. A medtem ko uradniki trdijo, da živali le humano preselijo, pričevanja in posnetki iz mest, kot so Marakeš, Casablanca in Agadir, kažejo na grozljivo resničnost vlečenja z žicami, lovljenja v mreže in metanja na kupe trupel.

Posledice takšnega ravnanja niso omejene le na živali, temveč puščajo globoke brazgotine tudi v skupnostih.