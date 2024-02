Zanimivi poklici nekdanjih športnikov: po športni karieri je stopil v hlev

»Po karieri bi se rad posvetil kmetijstvu, rad bi imel svojo kmetijo in nadaljeval, v čemer sem užival že v mladih letih. Vrnil bi se h koreninam,« je že pred časom povedal 24-letni Kristjan Čeh, leta 2022 tudi svetovni prvak v metu diska. Ni edini, ki bi se rad vrnil v svoje kraje ... in kmetoval.

Podobno je storila Katja Temnik, ki je imela vrhunsko košarkarsko kariero, bila je tudi kapetanka košarkarske reprezentance Slovenije. Vrnila se je v rodne Žiče, tam pa prevzela domačo zeliščarsko kmetijo. Leta 2019 je postala inovativna kmetica leta, z mamo Majdo nadaljujeta delo in vzgajata rastline po metodi biodinamike ter antropozofije Rudolfa Steinerja. »Povpraševanje je večje, kot imamo zalog. Lani je bilo zahtevno leto. Je pa pozitivna stvar pri našem delu to, da je v zadnjih dveh letih čutiti bistven premik v javnih zavodih in zadrugah, ki takim, kot smo mi, namenjajo več pozornosti in priložnosti. Tudi večji trgovci, ki se v preteklosti niso pogovarjali s posamezniki, zdaj že direktno iščejo partnerje tudi med takšnimi, kot smo mi. Precej bolj so aktivne tudi kmetijske zadruge, ki premorejo kotičke domačih pridelovalcev. Vse več se odkupuje od nas lokalcev, cena ni več tak problem, kot je bila. V tujini so to že spoznali: na Danskem je raziskava pokazala, da se vsak vložen evro v lokalno pridelavo sedemkrat obrestuje,« je razpredala o stanju na trgu.

Med kariero ni razmišljala, kaj točno užije, ob koncu športne poti pa čedalje bolj, »zrelost in leta naredijo svoje«, je dejala. »Svoje telo in duha želim še naprej ohranjati v dobri kondiciji. Res pa je, da sem imela to srečo, da je začela zdravo pridelavo hrane že mama. Po koncu kariere pa sem se tudi sama posvetila temu in vse bolj spoznavala, kako zelo pomembno je, kakšno hrano poješ. Tu mislim predvsem na to, kako je hrana pridelana. To je danes zelo pomembno vprašanje. Hrana, ki jo kupujemo v supermarketih, je pridelana na osnovi hidroponike, je sterilna, posledice pa bodo čutile generacije za nami.«

Branku Oblaku krajšajo čas tudi kokoši. FOTO: Leon Vidic

Raje gleda kure »Ko kdo, ki se na fuzbal ne spozna, na veliko razpreda, se zame vse konča. Na prenosih naših tekem dajo zdaj vedno zraven kakega bivšega igralca. In to igralca, ki prej ni znal brcniti žoge oziroma ni bil niti blizu reprezentance. Meni se tega ne da poslušati. Zato sem pa nabavil kure, raje grem k njim in jih gledam,« je za Nedelo povedal legendarni Brane Oblak, Ljubljančan, ki z ženo Heleno zdaj živi v miru Zgornjih Škofij. Tam ima izbranec v idealno enajsterico svetovnega nogometnega prvenstva leta 1974 tudi pet kokoši.

Uživa na traktorju

Kmetuje tudi Milan Zaviršek, nekdanji nogometaš Slovana, Ilirije, Svobode in Olimpije. Danes z ženo Mojco vodita turistično kmetijo Ježek v ljubljanskem Šentvidu. Svojčas so imeli precej živine, nakar so hlev spremenili v večnamensko dvorano, premorejo zunanjo kuhinjo, nad njo pa prenočišča in štiri apartmaje. »Ko je tast umrl, je bilo treba poprijeti za delo. Tudi na traktor sem se moral usesti, priučil pa sem se tudi preostalih kmečkih del. Živali pač ne morejo biti lačne. Moram pa priznati, da v vožnji s traktorjem neizmerno uživam,« se je Milan, danes je tudi nogometni trener, ozrl k začetkom v kmetijstvu. »Še vedno doma pridelamo hrano, predvsem zelenjavo, tudi sadja je precej. Imamo kokoši in svoj jajcemat. V Ljubljani je z živino težko, je pa prav in dobro, da smo obdržali pridelavo lastne domače hrane.«

Ko je bil Milan Zaviršek aktiven nogometaš, se je moral po smrti tasta čez noč naučiti dela z mehanizacijo in se preleviti v kmeta. FOTO: Dejan Javornik

Vrtnar med obroči

Potem pa smo na Japonskem ujeli še košarkarja Marka Berliča, ki je izšolan hortikulturni tehnik. Ne brez razloga. Mark igra košarko tri na tri, doma pa deluje družinsko podjetje Vrtnarija Berlič, ki se razprostira na dobrih treh hektarjih zemlje. Mark z veseljem pomaga, kadar lahko. »Najrajši presajam in sadim nove rastline. To ti da tudi najboljši občutek, da gre za živo stvar, saj lahko že po nekaj dneh vidiš, kako raste in se razvija,« je razkril Mark. »To je družinska vrtnarija, tu delata moj oče in moj ded. Vrtnarija mi pomeni veliko, saj pomagam družini in skrbim za svojo prihodnost,« še doda Mark.

Zima in tale mrzli čas sta namenjena pripravi: čas je za servis vseh prostorov, kjer se gojijo rože. »Zagotovo se vidim v tem poklicu. Trenutno sicer igram za ekipo Toronto Patriots in igramo japonsko ligo, ki se imenuje 3x3 EXE,« je pristavil 29-letni Berlič, ki je v preteklosti v Sloveniji že igral za Helios Suns, Triglav Kranj, KK Hidria in KK Ljubljano, preizkusil se je tudi v Italiji.

Čeprav je po poklicu vrtnar, Mark Berlič trenutno igra košarko na Japonskem. FOTO: Osebni Arhiv

Kmet trese nasprotnikove mreže Preden je Amadej Maroša postal profesionalni nogometaš, je imel svojo ekološko kmetijo. Obdeloval je okoli 40 hektarjev površin. Največ je pridelal žitaric, ajde in industrijske konoplje. Imel je tudi nasada aronije in sibirskih borovnic. Ker pa mu čas, po podpisu profesionalne pogodbe, ni več dopuščal dela na kmetiji, jo je predal bratu Ambrožu. In mu, kadar le zmore, še vedno z veseljem priskoči na pomoč pri raznih opravilih. »Delo na ekološki kmetiji mu je bilo vedno v veselje, svojo inovativnost pa je vselej pokazal tudi s svojimi predlogi,« pa nam je zaupal Aleš Maroša, oče odličnega napadalca Mure, ki je letos dosegel že 4 zadetke, odkar trese mreže v 1. SNL, pa skupno že 36!