Žan Košir: Nisem še prišel do zadnje ovire v svoji karieri

Zimske olimpijske igre v Pekingu so za naše športnike izjemno uspešne, s številnimi vrhunskimi rezultati in medaljami pa dokazujejo, da smo Slovenci izjemen narod, kjer se kalijo posebni športni talenti.

Svojo olimpijsko zgodbo sta na tokratnih igrah spisala tudi Žan Košir in Jakov Fak. Čeprav končni rezultati niso dosegli pričakovani ciljev, pa ostajata osredotočena na prihodnost in na naslednje športne izzive. V preteklosti sta morala premagati že marsikatero oviro, zato sta po toliko letih opremljena s pravim »orožjem«, s katerim premagujeta še tako zahtevne trenutke. »Jaz imam močno voljo in vem, da še nisem prišel do zadnje ovire v svoji karieri,« optimistično zre v prihodnost Žan Košir in ob tem oriše osnovno filozofijo vrhunskih športnikov – vztrajati tudi in predvsem, ko je nemogoče težko.

