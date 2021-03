Žalostne besede Petra Prevca ob koncu: to sporoča navijačem ...

V sezoni 2015/16 je osvojil veliki kristalni globus ter mali kristalni globus v smučarskih poletih, zmagal na novoletni skakalni turneji ter dosegel veliko ostalih rekordov. A to je bila pred leti.Letošnja pravkar končana sezona pa za našega skakalnega asani bila najboljša. Kot je sam zapisal na družabnem omrežju je bila sezona težka, dosegal je večinoma uvrstitve med 11. in 25. mesto. In ker seveda naš as s tem ni zadovljen, bo kot pravi, v prihodnje potrebno veliko dela, da se bo izboljšal.Pod objavo je Peter Prevc dobil ogromno komentarjev podpore.Ma ti si najboljši, Peter, in vedno boš!Mi smo s tabo samo glavo gor in pogumno naprej.Ti si legenda