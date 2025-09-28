Žalostna vest iz slovenskega kolesarstva: močno premlad je umrl Uroš (FOTO)

Na dan, ko je Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka, je prišla tudi ena slaba novica iz slovenskega kolesarstva. Na Facebook strani Kolesarskega društva Rajd, v katerem so gorski in BMX kolesarji, je bila objavljena vest, da je umrl Uroš Ložar, rojen leta 1976.

»Veliki med nami pustijo močno sled, Uroš za seboj pušča velikansko sled,« je v objavi na omenjeni Facebook strani zapisal Gregor, ki je pokojnega dobro poznal. Kot je zapisal, je Ložar nemalokrat iz ozadja premaknil marsikatero stvar na slovenski BMX sceni, pa tudi pri gorskem kolesarstvu. V Kolesarskem društvu Rajd je imel pomembno vlogo, saj je bil vodja njihove BMX selekcije, obenem pa tudi vodja BMX Parka Ljubljana.

Pustil je tudi močan pečat kot tekmovalec. Nastopal je v olimpijskem krosu (tako se danes imenuje), Slovenijo pa je zastopal tudi na svetovnem prvenstvu v spustu, je še zapisano v objavi.

Na žalostno vest so se na Facebooku številni odzvali in izrekli sožalje.