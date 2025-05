Žalost in šok v Srbiji: umrl je nekdanji reprezentant, imel je le 38 let (FOTO)

Portal b92 poroča, da je zaradi srčnega infarkta umrl nekdanji srbski košarkarski reprezentant Dragan Labović. Umrl je močno premlad, saj je imel komaj 38 let.

Labovič je med svojo košarkarsko kariero igral za številne klube, med drugim je bil član klubov FMP, Aris, Enisey, Istanbul BB, Karpoš Sokoli in na zadnje BC Nokia, kjer je tudi zaključil svojo košarkarsko kariero.

Marko Milič in Dragan Labovič v dvoboju leta 2008. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Pustil je viden pečat v reprezentančni košarki, saj je z reprezentanco do 20 let v letih 2006 in 2007 postal evropski prvak. Do zlate medalje na evropskem prvenstvu je prišel tudi leta 2005 z reprezentanco do 18 let in leta 2003 s kadetsko reprezentanco.