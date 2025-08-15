POGOVOR

Zakaj ima Uefa različno politiko glede Rusije in Izraela? To pravi Čeferin

Aleksander Čeferin je v pogovoru za Odmeve na RTV Slovenija komentiral pereče teme v nogometu in širše.
Fotografija: Aleksander Čeferin FOTO: Zorana Jevtic Reuters
Aleksander Čeferin

15.08.2025
15.08.2025
Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v pogovoru za Odmeve na RTV Slovenija komentiral pereče teme v nogometu in širše. Glede vprašanja, zakaj Izrael v nasprotju z Rusijo lahko nastopa na tekmovanjih pod okriljem Uefe, je Čeferin dejal, da sam načelno ni zagovornik tega, da se športnikom prepove tekmovati.

Na vprašanje, zakaj ima Uefa različno politiko glede Rusije in Izraela, je Čeferin odvrnil, da gre za legitimno vprašanje. »Načelno nisem zagovornik tega, da se športnikom ne dovoli tekmovati. V primeru Rusije vidimo, da športniki tri leta in pol ne tekmujejo in je vojna še hujša, kot je bila. Vem, da so številni nasprotniki režima, pa vseeno ne morejo igrati ... Se pa tukaj šport močno prepleta s politiko in politika se tukaj kar močno vpleta.«

Nadalje je Čeferin pojasnil, da je za zdaj odločitev Uefe takšna, da Izrael lahko tekmuje. »Zelo težko pa komentiram, kaj bi se lahko zgodilo. Ampak načeloma mislim, da bi vsi športniki morali imeti možnost, da tekmujejo in da bi se druge stvari morale reševati drugače.«

Glede na nedavni protest slovenskih odbojkaric, ki se po kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo niso rokovale z Izraelkami, pa je Čeferin dejal, da težko komentira njihovo odločitev, mu pa na načelni ravni ni všeč, če se športniki med sabo ne rokujejo.

Komentiral incident na avtrijskem Koroškem

Za Odmeve je predsednik Uefe komentiral tudi nedavni incident na avstrijskem Koroškem, ko je nogometni sodnik na tekmi v Celovcu od trenerja slovenskega kluba SAK iz Celovca zahteval, da z igralci govori nemško. Primer je sprožil oster protest kluba in sprožil izraze podpore iz Slovenije in širše. Javno se je opravičila tudi avstrijska sodniška zveza in napovedala, da bo sprožila ustrezne postopke proti sodniku.

Čeferin je pojasnil, da se je glede primera že takoj po prvih medijskih objavah obrnil na Nogometno zvezo Avstrije, ki je bila ogorčena nad ravnanjem sodnika in je ukrepala, šele nato so sledila pisma politikov iz Slovenije. Ocenil je, da je šlo v tem primeru zgolj za »popolnoma nespametnega sodnika«.

Za Odmeve se je Čeferin dotaknil tudi nedavno končanih velikih nogometnih tekmovanj - klubskega svetovnega prvenstva in ženskega evropskega prvenstva. V zvezi s klubskim SP se v nogometni javnosti pojavljajo vprašanja o prenatrpanem urniku, pri čemer Čeferin ocenjuje, da so bolj kot gledalci zasičeni igralci.

»Mislim, da ni več prostora za nobeno novo tekmovanje. Celo klubsko SP je po mojem in našem mnenju nekaj, kar že preveč obremenjuje igralce. To poteka po sezoni in igralci so tako rekoč ostali brez dopusta.«

Prvenstvo ga je pozitivno presenetilo

Žensko prvenstvo v Švici pa ga je pozitivno presenetilo. »Vse stadione smo imeli razprodane. Moram reči, da tudi sam tega v Švici nisem pričakoval. Na prejšnjem EP v Angliji sem še nekako več pričakoval, zdaj pa je tudi mene pozitivno presenetilo.«

»Seveda finančno še vedno ni tako zelo uspešno oziroma še vedno na nek način izgubljamo denar. Ampak sam pravim, da to ni izgubljanje, temveč naložba v ženski nogomet.«

Odzval se je tudi na prestop slovenskega napadalca Benjamina Šeška v Manchester United, ki je z vrednostjo najmanj 76,5 milijona evrov podrl rekord za najdražji slovenski prestop v zgodovini.

»Šeško je gotovo eden največjih nogometnih talentov na svetu. Mislim, da je fizično popolnoma primerljiv s Kylianom Mbappejem. Zelo pomembno za slovenski nogomet je, da je prestopil v tako velik klub.«

Aleksander Čeferin Uefa nogomet Rusija Izrael Slovenija pogovor

