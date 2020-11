Zagorje zaradi Rogliča obarvano rdeče

Župan Matjaž Švagan je eden Primoževih najzvestejših navijačev. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Primož je borec, je naš ponos in naš navdih, to vedno znova poudarjamo.

Občina Zagorje ob Savi se je odela v rdečo barvo in to je vse prej kot naključje. Omenjeno gesto so namreč namenili v čast in poklon svojemu častnemu občanu. V rdečem so tako pričakali zasluženo zmago najuspešnejšega slovenskega kolesarja, ki je ubranil naslov zmagovalca Dirke po Španiji iz lanskega leta.Odločilna etapa je marsikoga v Rogličevem domačem kraju skoraj spravila ob živce, saj je bila končnica napeta. »Infarktna,« je povedal prvi mož Občine Zagorje ob Savi. Švagan je eden Primoževih najzvestejših navijačev že od takrat, ko se je Roglič še kot skakalec prvič spustil po kisovški in pozneje planiški skakalnici.»Primož je borec, je naš ponos in naš navdih, to vedno znova poudarjamo. Z njim sem trpel, zdelo se mi je, kot da doživljam njegove napore na kolesu. In mislil sem, da mi bo srce skočilo iz prsnega koša. Iskreno mu čestitam za zmago, ki smo jo pričakali mirni in sproščeni. Hvala Primožu, ker nam v teh težkih časih riše nasmehe na usta in naše duše polni z radostjo,« je še povedal župan. V Zagorju so za kolesarskega sokrajana izobesili rdeče zastave, rdeči so tudi mestni rondo s Primoževo podobo, Most ljubezni in KC Delavski dom Zagorje.