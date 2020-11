Zadnje slovo od velikana, svet joče, poglejte fotografije

REUTERS Krsta z Maradono. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters

Neredi pred predsedniško palačo



Pljučni edem vzrok smrti

REUTERS V koloni vozil so krsto prepeljali na pokopališče. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters

REUTERS V Argentini je vse v znamenju Maradone. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters

REUTERS Ljudje žalujejo. FOTO: Ricardo Moraes, Reuters

REUTERS Konvoj s krsto. FOTO: Magali Druscovich, Reuters

REUTERS Ljudje so ga oboževali. OTO: Henry Romero, Reuters

REUTERS Prijatelji in družina na pogrebu. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters

REUTERS Vozilo s krsto. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters

Argentinca, po mnenju nekaterih ljubiteljev najboljšega nogometaša v zgodovini, so pokopali v družinskem krogu in z nekaj tesnimi prijatelji v grob v bližini njegovih staršev. Krsto so prepeljali iz vladne palače Casa Rosada v zgodovinskem Buenos Airesu do pokopališča Vrta miru v Bellavisti.Kljub ukrepom za zajezitev koronavirusa se je ob poti, kjer se je gibala pogrebna procesija, v katero so se vključili številni avtomobili in motocikli navijačev, zbralo veliko število ljudi, ki so z argentinskimi zastavami zadnjič počastili nogometno legendo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ker so imeli v predsedniški palači na voljo le 12 ur za zadnje slovo, kot je želela družina, je pred njo prišlo do neredov in izgredov. Najhujši izgredniki so po poročanju agencij metali tudi steklenice in druge predmete, zato je ukrepala policija in varovala tudi sprevod.Krsto, prekrito z argentinsko zastavo in s številko 10 na njej, so pospremili z vzkliki: »Diego ni mrtev, Diego živi v našem narodu.« Avtomobil s krsto se je moral zaradi prometa in gneče tudi ustaviti, policija pa je preprečevala, da bi se ljudje dotikali vozila.V Argentini so po smrti Maradone razglasili tridnevno žalovanje, predsednikje ustavil vse svoje dejavnosti. Dneve žalovanja so razglasili tudi v Indiji, navijači in njegovi nogometni kolegi pa se od Argentinca poslavljajo po vsem svetu, še posebej v Neaplju, kjer je Maradona pustil globok pečat.Izsledki obdukcije so pokazali, da je umrl zaradi pljučnega edema, zastoja tekočine v pljučih, kot posledice srčnega popuščanja. Umrl je v spanju po zajtrku z nečakom, po katerem je izjavil, da se slabo počuti, ter odšel v posteljo.