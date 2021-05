Šokantne ugotovitve o zadnjih dneh življenja Maradone

Težave z gonorejo

Argentinska nogometna legendani bil deležen ustrezne zdravstvene pomoči in je bil v času pred smrtjo prepuščen svoji usodi. To je povzetek 70 strani obsežne preiskave lanske smrti enega najboljših nogometašev vseh časov. Poročilo je pripravila skupina 20 strokovnjakov, ki jih je vodil argentinski javni tožilec, skušali pa so ugotoviti, ali je bilo zdravljenje Maradone ustrezno.Maradona je bil na operaciji glave 3. novembra lani, le štiri dni potem, ko je 60. rojstni dan praznoval v svojem klubu, ki ga je tedaj treniral, Gimnasii y Esgrimi. Umrl je 25. novembra.Preiskovanci so bili nevrokirurg, ki je Maradono operiral, psihologainter še dve medicinski sestri in zdravstveni koordinator. Glede na poročilo bi se lahko v pravnih postopkih dokazalo, da je šlo za smrt iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen tudi do 15 let ječe.Pravni spor sta sprožili dve od petih hčera Maradone, glavni osumljenec pa je Luque, ki naj bi njunega očeta po operaciji pustil v grozljivem stanju. Obdolženi trdijo, da niso krivi, češ da je bil Maradona v slabem zdravstvenem stanju in je imel v zadnjih dnevih življenja tudi težave z govorjenjem. V življenju se je boril z odvisnostjo od alkohola in drog, zato je imel težave z ledvicami, jetri in srcem.Skupina strokovnjakov pa je ugotovila, da bi imel veliko večje možnosti za preživetje po operaciji, če bi bil v ustrezni zdravstveni ustanovi. Ugotovili so, da ni imel na voljo vseh ustreznih medicinskih pripomočkov, saj je bil kmalu po operaciji na svojo zahtevo premeščen v domačo nego, umrl pa je v najetem stanovanju v Dique Lujanu, delu širšega metropolitanskega dela Buenos Airesa. Poročilo zdravstvenim delavcem tudi očita, da Maradona sam ne bi smel sam odločati, kje ga bodo zdravili.Maradona in Brazilecsta 11. decembra 2000 dobila skupaj nagrado Mednarodne nogometne zveze (Fife) za najboljša nogometaša na svetu 20. stoletja. Maradona je bil idol (in je še vedno) generacijam ne le v Argentini, ki jo je popeljal do drugega naslova svetovnega prvaka leta 1986, ampak tudi po svetu. Največji pečat je pustil v Neaplju, kjer je tamkajšnji klub vodil do dveh naslovov prvaka Italije, edinih v klubski zgodovini, v sezoni 1988/89 pa tudi do pokala Uefe.