Za smrt Maradone kriv zdravnik? Policija preiskala hišo

Sestra sprva povedala eno, nato drugo zgodbo

Zdravnikbo moral pred tožilstvo, saj ga sumijo, da je Maradona umrl zaradi zdravniške napake v zadnjih nekaj dneh njegovega življenja. Za argentinskega zvezdnika je sicer na domu skrbela velika zdravniška ekipa na čelu z. Slednjega je policija aretirala in ga obtožila uboja iz malomarnosti. Nekaj deset policistov je vdrlo v njegov dom ter ga prečesalo po dolgem in počez, prav tako njegovo zasebno kliniko.Tožilstvo sicer trdi, da Maradona po operaciji tumorja v bolnišnici ni bil uradno odpuščen iz bolnišnice in odšel na zdravljenje na svoj dom. Zato je glavni osumljeni Luque. Pri tem morajo razrešiti še vprašanje, zakaj ob Maradoni ni bilo zdravnika-specialista 24 ur na dan, ali je imela zdravniška ekipa sploh primerna zdravila in ali je spoštovala protokol. Poleg tega pa tudi, zakaj v hiši ni bilo defibliratorja.Ena izmed sester iz zdravniške ekipe je dejala, da je Maradonu videla nazadnje ob 6. zjutraj , kasneje pa je spremenila to izjavo in dejala, da ji je podjetje ukazalo, kaj mora povedati. Argentinski novinar, ki je objavil novico o smrti Maradone, je dejal, da je dvakrat preveril, ali je res umrl, preden je objavil. Da pa so bile prve informacije nenavadne, da je Diego Maradona hodil okoli in medtem doživel srčni napad. Resnica je verjetno, da je odšel spat okoli 23. ure in se enostavno ni več zbudil.Maradono so pokopali v družinskem krogu , a na tisoče ljudi se je zbralo na ulici.