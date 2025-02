Za še več čustev na Ljubnem poskrbela slovenska olimpijska šampionka, ki je pomahala v slovo

Nika Prevc je zmagala na prvi tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk v tem koncu tedna na Ljubnem. Priznanje in šopek sta ji za veliko presenečenje izročila brat Peter, najboljši skakalec v slovenski zgodovini, in oče Božidar. Potem pa je sledil še krajša slovesnost za uradno slovo olimpijske šampionke Urše Bogataj (poročene Križnar).

Na podelitvi nagrad najboljši trojici, ob Niki Prevc in drugouvrščeni Nemki Selini Freitag je manjkala Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth, ki je v zadnjem skoku tekme grdo padla, a vseeno zasedla tretje mesto. Bile pa so vse najboljše slovenske skakalke na čelu z vodstvom ekipe in panoge, bila je tudi Nika Vodan.

Slednja je prišla z berglami po nedavni operaciji, po kateri je dokončno predčasno končala sezono. Tudi prva slovenska smučarka skakalka z osvojenim veliki kristalnim globusom za zmago v svetovnem pokalu, to ji je uspelo v sezoni 2020/21, se je tako kot Nika Prevc poklonila še ne 30-letni Križnar.

Ta sicer že nekaj let opravlja trenersko delo z mladimi in je 11. februarja na novinarski konferenci sporočila, da bo na Ljubnem uradno končala športno pot. »Vsi vemo že nekaj časa, da ne bom več skakala, tu na Ljubnem pa sem si želela še enkrat pomahati številnim navijačem za uradno slovo od tekmovanj,« je povedala in dodala, da uživa v trenerskem delu.

Zadnja zmaga marca 2022

Dvakratna olimpijka zmagovalka, v Pekingu leta 2022 je osvojila zlato na mešani ekipni tekmi in posamično, je zadnjo od svojih skupno treh zmag v svetovnem pokalu slavila marca 2022. Nazadnje je tekmovala 1. januarja 2023 prav na domači tekmi na Ljubnem. A si je ob hudem padcu poškodovala križne vezi in nato uradno prekinila kariero.

Tekmovalne ni več nadaljevala, posvetila se je vlogama mamice in trenerke. Njena varovanka je tudi Mia Ingolič, ki je današnjo tekmo končala na 29. mestu.