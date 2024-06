Za Marka Elsnerja spominska plošča na Kodeljevem

Marko Elsner, ki nas je po hudi bolezni zapustil 18. maja 2020, velja za enega največjih sinov slovenskega nogometa. Njegov duh je še vedno prisoten v nogometnih krogih, ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Jugoslaviji.

V četrtek, 6. junija bodo na stadionu Kodeljevo, kjer je Marko Elsner storil prve resnejše nogometne korake, odkrili spominsko ploščo, s čimer se bodo poklonili velikemu nogometašu, prijatelju in someščanu. Ob zelenici, kjer se je začela bogata kariera poznejšega jugoslovanskega reprezentanta, bodo ob 16. uri odkrili spominsko obeležje.

Po svečanosti je na programu nadvse zanimiva revijalna tekma. Dogodka se bodo namreč ob sorodnikih, prijateljih, članih slovenske nogometne družine in drugih ljubiteljih nogometa, ki so uživali v Elsnerjevi elegantni igri, udeležili tudi veterani beograjske Crvene zvezde. Ti se bodo v prijateljskem srečanju pomerili z veterani Slovana in Olimpije.

Vrste beograjskega velikana bodo tokrat zastopali nekdanji asi Vladimir Petrović-Pižon, Jovan Ačimović, Milko in Boško Djurovski, Miloš Šestić, Zdravko Borovnica, Stanislav Karasi, Cvijetin Blagojević, Dušan Basta, Slobodan Janković, Nikola Žigić, Boško Janković, Branko Bošković, Radovan Krivokapić, Vladimir Dišljenković in drugi.

V selekciji veteranov Slovana in Olimpije bosta nastopila tudi Markova sinova Luka in Rok, ob njiju pa po trenutnih podatkih še Jože Prelogar, Sebastjan Cimerotič, Ermin Raković, Mladen Rudonja, Slaviša Stojanović, Nenad Protega, Gregor Židan, Edo Bajrektarević, Nejc Vidmar in drugi.

Med rdeče-belimi je Elsner sredi 80. let preživel najuspešnejše obdobje v svoji karieri in pustil globok pečat v srbski prestolnici. Z olimpijsko reprezentanco Jugoslavije je osvojil bronasto kolajno na OI v Los Angelesu leta 1984. Njegov soigralec pod olimpijskimi krogi je bil tudi Srečko Katanec, reprezentanco je vodil Ivan Toplak. Elsner je v dresu članske reprezentance Jugoslavije zbral 18 nastopov, ob koncu kariere pa je dvakrat nastopil tudi za izbrano vrsto Slovenije.

Iz četrtne skupnosti Moste so občinski komisiji za poimenovanje ulic in trgov poslali pobudo, da bi prispevek Marka Elsnerja ustrezno ovrednotili tudi v domačem mestu. Svet javnega zavoda Šport Ljubljana je sprejel sklep za postavitev spominske plošče v športnem parku Kodeljevo. Za organizacijo dogodka skrbi Markov dolgoletni prijatelj in znani športni delavec Boris Ferenčak: »Tega sem se lotil, ker to čutim kot dolžnost do svojega prijatelja Marka, s katerim sva bila tesno povezana od mladosti.«