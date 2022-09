Z masažo do rekorda hipodromov (FOTO)

Nad ljubljanskimi Stožicami so odzvanjali navijaški kriki, skoraj se je slišalo napeto stiskanje pesti, v zraku pa je brnelo vznemirjenje. Toda ne v tamkajšnji športni areni, kamor so v teh dneh uperjene oči večine Slovenije, ne, minulo nedeljo se je vsaj del te navijaške vročice preselil na stožiški hipodrom, kjer so meter za metrom kilometrskega mivkastega kroga s hitrostjo tudi do 50 kilometrov na uro premagovali ponosni kasači.

Njihova žilava telesa so se znojno lesketala, od napora, vsega skoncentriranega v le minutko ali dve adrenalinske dirke, pa jim je dlako lahko prekrila celo tanka plast belkaste pene. Kasaška sezona, ki se tradicionalno začne na velikonočni ponedeljek v Ljutomeru, v zibelki kasaštva in nasploh konjskih dirk pri nas, je na sončno nedeljo namreč doživela enega svojih vrhuncev z državnim prvenstvom za triletne kasače in prestižno Ljubljansko miljo, na kateri se med seboj pomerijo najboljši konji.

Zmagovalki med triletniki, Jerci, so oblekli rumeno pregrinjalo.

A sta ti dirki le dve izmed osmih tekmovalnih točk, ki sta na tribune privabili manjšo množico ljubiteljev teh plemenitih živali. Pa tudi za več razredov otrok, ki so komaj čakali, da lahko naredijo krog ali dva na prikupnem, mirnem poniju ali sprostijo živahno otroško energijo na napihljivih igralih.

Čudodelna masaža

Ni treba biti konjski strokovnjak ali veliki poznavalec konjskih dirk, da te vsrka živahno dogajanje kasaških dirk, ki so osrediščene okoli ljubezni do konj. Ta je namreč opazna na prav vsakem koraku, na progi ali ob njej, čeprav je verjetno nikjer ne občutiš tako živo kot v zakulisju. Na od tribun nasprotni strani hipodroma, ki so jih zavzele prikolice za konje in vozniki, vselej ob spremljavi in podpori družin, svoje čudovite kasače pripravljajo na pomemben nastop. Nekateri so jih česali, drugi jim povezovali mišičaste noge, vsake toliko sta se prijeten konjski vonj in vonj sena pomešala z zdravilnimi vonjavami hladilne kreme.

»Pred dirko moramo konja ogreti. Po deset-, morda petnajstminutnem ogrevanju pa ga oprhamo in ga, vsaj nekateri, zmasiramo s hladilnim gelom,« je eno od skrivnosti razkrila 19-letna Julija Krelj, mlada voznica, in malce odstrla tančico s skoraj znanosti, ki tiči za dirkami.

Na zmagovalnem mimohodu rekorderja Mauglija se je vozniku Janku Sagaju na sulkiju pridružila žena Tina.

»Nekaterim konjem nadenejo plašnicam podobno masko. Tako ne vidi, kaj se za njim dogaja, lahko le sliši, kar ga še dodatno spodbudi, da da vse od sebe.« Za vsak tak dodatek pa je treba precej globoko seči v žep. Že za sulkija, vsaj če se voznik odloči za najboljšega iz karbona, namreč zlahka odšteješ pet tisočakov, nato pa za vse, podobno kot za dodatno opremo pri avtomobilu, doplačuješ, od barve do črt ali napisov. »A to je le ogrodje, za eno samo kolo lahko plačaš tudi dva tisočaka,« na tekmo pa nikoli ne greš še brez rezervnega.

Središče vsega je bil nedvomno kilometrski krog hipodroma, na katerem svoj lepi, a tudi nevarni ples plešejo kasači s svojimi vozniki. A še preden so se ogreti konji z vozniki na sulkijih v počasni hoji postrojili za štartno vozilo, je pred vsako dirko moral mivkasto progo zgladiti traktor, vsake toliko pa so jo tudi poškropili z vodo in nato ponovno zravnali.

Konjem moramo omogočiti najboljše razmere.

»Konjem moramo omogočiti najboljše razmere,« zaradi tekme, pa tudi da preprečijo pretirano poskakovanje sulkija ali poškodbe živali. Nato pa veliki trenutek! Velikanska ura na startnem vozilu, ki je kot krila razširilo rampo po celotni širini proge, je med počasno vožnjo začela odštevati sekunde do začetka. In ko se zasveti velikanska nula, avto pospeši, zloži rampo in zapelje vstran, za njim pa konji, ki začno svoj štiritaktni dir s polnim pogonom. Kopita udarjajo ob mivko in jo mečejo v zrak. Konjske nozdrvi plahutajo. Vozniki pa se s konjem poskušajo prebiti na čelo skupinice. In tako vse do finiša, ki je lahko še kako tesen, da zmagovalca odloči le dolžina gobca. Ali pa se zadnjih nekaj metrov poprej drugi tandem prebije v ospredje, kot je v zadnjih sekundah dirke kobila Jerca premagala favoritko Buro in postala državna prvakinja med triletniki. Njuna divja borba je vsekakor poskrbela za dvig temperature!

Rjavec Maugli je že drugo leto zapored postavil rekord slovenskih hipodromov!

Za še nekaj decibelov bolj glasno pa je bilo morda nato navijanje na Ljubljanski milji, sprinterski dirki, med katero bi zadnjih 600 metrov tekme lahko napetost rezali z nožem. Bo ali ne bo? so se gledalci nervozno spraševali in nato zatulili od navdušenja. Favorit, rjavec Maugli, je namreč podrl svoj lanskoletni rekord in že drugo leto zapored postavil rekord slovenskih hipodromov!

Od stav do iger

Nedelja ni bila v znamenju kasaških dirk. Ne, odvil se je pravcati kasaški praznik, kjer je ob vznemirjenju in napetosti, ki so ju nekateri še stopnjevali s športnimi stavami na svoje favorite, vladalo prešerno vzdušje. Kajti če so na eni strani, najpogosteje z roba proge, odrasli glasno navijali, so na zelenici pod tribunami rajali otroci na verjetno eni svojih najboljših zabav letošnjega leta.

50 kilometrov na uro dosežejo najboljši kasači.

Nekateri so potrpežljivo čakali na svoj krog s ponijem. Drugi so se pomerili v lokostrelstvu, seveda do otrok prijaznem, s puščicami, ki se z gumastim čepkom prisesajo v tarčo. Tretja gruča je norela na napihljivem poligonu, četrta pa z žogo merila v luknjo. Bolj umetniško navdihnjeni malčki so packali in oblikovali z glino ali izrezovali konjičke. Ali pa so poskušali splezati na sulkija (ki ni bil vprežen v konja). In, verjemite, to nikakor ni enostaven podvig. Niti za odraslega.

Otroci so imeli na dirkah pravo veselico. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Na tekmi je ogromno odvisno od voznika. Ta namreč iz dobrega konja lahko naredi vrhunskega.

Ko začne odštevati ura na startnem vozilu, se začne napetost bliskovito stopnjevati.

Tekmovalci v nizkem startu za startnim avtomobilom

Kljub divjemu navijanju so si gledalci vzeli čas tudi za hrano in jedačo.