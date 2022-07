Walter Wolf je slavil v Zagrebu

V hrvaški prestolnici je sloviti Walter Wolf praznoval 45 let svojega triumfa v formuli 1 v Monte Carlu. Praznovanju se je pridružil tudi Matjaž Tomlje, ki ravno tako praznuje 35 let, odkar je na trg nekdanje skupne države lansiral ekskluzivno kolekcijo izdelkov za moške, ki nosi znamko Walter Wolf. Slavljenec Walter Wolf je ob prisotnosti medijev podoživel čustva, ki so ga spremljala ob njegovem največjem življenjskem uspehu.

Poudaril je, da je bilo moštvo Walter Wolf prvo v zgodovini formule 1, ki je zmagalo že ob debiju, in sicer v Argentini leta 1977. V tej sezoni so zmagali še v Monte Carlu in Kanadi. Poudaril je še, da je svoje moštvo v celoti financiral sam in ne tako kot danes, ko je formula 1 veliki posel in sponzorji plačajo, da se največji cirkus na svetu vrti.

Pohvalil je Matjaža Tomljeta za njegov velik poslovni uspeh, saj so izdelki Walter Wolf v zadnjih 35 letih generirali promet, večji od treh milijard evrov. Tomlje se je Walterju Wolfu zahvalil, da mu je odprl vrata v svet, saj je z Wolfom prepotoval veliko držav in spoznal veliko pomembnih ljudi.