PREPOVED

WADA od 2026 prepoveduje uporabo ogljikovega monoksida v športu. Kaj je rekel Pogačar?

Svetovna protidopinška agencija (WADA) je sporočila, da bo od leta 2026 prepovedala uporabo ogljikovega monoksida kot metode za izboljšanje športnih zmogljivosti.
Jonas Vingegaard med vdihovanjem. FOTO: Visma Lease A Bike 
Miroslav Cvjetičanin
 27. 9. 2025 | 13:25
3:29
A+A-

Tehnika, ki je bila doslej dovoljena kot diagnostično orodje za merjenje hemoglobina, je zaradi možnosti zlorabe sprožila številne razprave.

Kaj je metoda »carbon monoxide rebreathing«?

Gre za postopek, pri katerem športnik vdihne majhno količino ogljikovega monoksida (CO). Ta se veže na hemoglobin v krvi in omogoča zelo natančno merjenje mase hemoglobina (Hb-mass) – ključnega kazalnika pri spremljanju vzdržljivostne pripravljenosti športnikov.

Metoda se že dolgo uporablja v znanstvenih raziskavah, predvsem v povezavi s treningom na višini, saj omogoča oceno odziva telesa na hipoksične pogoje.

Zakaj bo metoda prepovedana?

Čeprav je enkratna diagnostična uporaba v nadzorovanem medicinskem okolju varna, pa strokovnjaki opozarjajo, da ponavljajoča se inhalacija CO-ja lahko posnema učinke treninga na višini in spodbudi tvorbo rdečih krvničk (eritropoezo).

To pa lahko privede do umetnega izboljšanja vzdržljivosti, povečanja aerobne kapacitete (VO₂ max) in posledično do nepoštene prednosti v tekmovalnem športu.

Ob tem so prisotna tudi zdravstvena tveganja: ogljikov monoksid je v večjih količinah smrtonosen plin, pri vdihavanju pa lahko povzroča glavobole, vrtoglavico, motnje srčnega ritma in druge resne posledice.

UCI ukrepala že prej kot WADA 

Mednarodna kolesarska zveza je že v začetku leta 2025 prepovedala vdihavanje ogljikovega monoksida izven medicinskih ustanov. Takrat je tudi pozvala svetovno protidopinško agencijo, naj metodo uvrsti na seznam prepovedanih.

UCI je ob tem poudarila, da je diagnostična uporaba pod zdravniškim nadzorom še vedno dovoljena, saj gre za dragoceno orodje pri spremljanju športnikove fiziologije.

Med ekipami, ki so priznale uporabo metode, sta bili tudi UAE Team Emirates-XRG, kjer dirka svetovni prvak in štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, ter Visma-Lease a Bike. Obe ekipi sta pojasnili, da so tehniko uporabljali na začetku in koncu višinskih priprav za spremljanje učinkov treninga.

Pogačar je takrat opisal postopek: »Za eno minuto vdihuješ v balon, nato pa se izmeri masa hemoglobina. Gre za preprost test, s katerim ugotoviš, kako se telo odziva na višinske priprave. Saj ne, da bi vsak dan vdihavali izpušne pline avtomobilov.«

Kaj prinaša nova prepoved?

Od leta 2026 bo uporaba CO-ja za športne namene uvrščena med prepovedane metode v kodeksu WADA.

Prepoved velja za vse športe in vse športnike pod okriljem WADA. Dovoljena bo izključno enkratna diagnostična uporaba v kontroliranem medicinskem okolju.

Zakaj je to pomembno?

V zadnjih letih so se pojavila poročila, da so nekatere ekipe na višinskih pripravah uporabljale naprave za »rebreathing« CO-ja. Čeprav ni dokazov, da bi metodo uporabljali kot doping, je strah pred morebitno zlorabo dovolj velik, da je WADA zdaj ukrepala.

Ta odločitev krepi boj proti dopingu in zagotavlja, da bodo športni dosežki temeljili na talentu, trdem delu in poštenih pogojih, ne pa na tveganih eksperimentih z nevarnimi plini.

