Vsi lepi trenutki so pri njem še malo v megli

Domen Prevc si je z naslovom svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Trondheimu priboril svojo prvo posamično kolajno na velikih tekmovanjih, ki mu bo vlila dodaten zagon za nadaljnje trdo delo. Po včerajšnji novinarski konferenci je 25-letni as kranjskega Triglava spregovoril o tem izjemnem uspehu, sestri Niki Prevc, škandalu Norvežanov s predelanimi dresi ...

Ste po dveh prespanih nočeh že dojeli, kaj vam je uspelo?

»Ne še. Čeprav sem sanjal o tem, nisem popolnoma verjel, da si lahko to dejansko uresničim. To je nekaj največjega, kar lahko osvojiš v skokih. Za to sem trdo delal, ta uspeh mi bo dal tudi zagon za naprej. Če bom poleti kdaj v dvomih, da bi dal na treningu 110 odstotkov od sebe, se bom takoj spomnil na to kolajno, da bom vedel, za kaj garam.«

Zaradi tega uspeha vam je verjetno skakalnica še bolj prirasla k srcu.

»Gre za napravo, ki zelo kaznuje sleherno napako, po drugi strani pa te nagradi za dobro izvedbo.«

Mar je to zdaj vaša najljubša, če odmislite letalnice?

»Hm ... Ne, skakalnice v Lillehammerju, Willingenu in Klingenthalu so mi še vedno bolj domače.«

Kako ste doživljali vse, kar je dogajalo po tekmi, po kateri je zaradi podrobne kontrole in diskvalifikacij Mariusa Lindvika in Johanna A. Forfanga trajalo kar nekaj časa, preden se je začela slovesna razglasitev?

»Če sem iskren, sploh nisem vedel, kaj se je kuhalo v zakulisju. Menil sem pač, da bodo vse še enkrat premerili. Niti sanjalo se mi ni, da so nekatere reprezentance vložile pritožbo. Šele pozneje so mi pokazali videoposnetke in mi pojasnili, da so ujeli Norvežane, kako so v drese šivali vrvico ali elastiko. Sam sem imel namreč toliko dela s seboj, da nisem vedel, kaj vse se je dogajalo okrog mene. Toda od vsega bi se rad oddaljil in se osredotočil na preostanek sezone.«

Kaj vam je rekel norveški prestolonaslednik Haakon?

»Da so mu skoki zanimivi, da mu je všeč vzdušje in da rad gleda skakalne tekme – velikokrat še raje kot tekaške. In da je skakal tudi njegov oče.«

S sestro Niko, dvakratno svetovno prvakinjo, sta spisala čudovito pravljico, skupaj sta jo tudi proslavila, kajne?

»Bilo je res lepo, malo smo se poveselili, pojedli nekaj dobrega. To je bil sproščen večer. Zelo sem bil vesel zanjo, vse skupaj pa je pri meni še malo v megli oziroma vse te prelepe trenutke namenoma odrivam na stran, ker želim ostati zbran za prihajajoče preizkušnje.«

Sezona za svetovni pokal se bo nadaljevala v četrtek, ko se bo v Oslu začela norveška turneja. Že konec tedna bodo na sporedu poleti v Vikersundu.

»Zaključek mi je resda pisan na kožo, a grem korak za korakom. Z mislimi sem zdaj pri Oslu, kjer se bom prav tako poskušal čim bolje pripraviti za nastop; tamkajšnja naprava zna biti precej zahtevna. A če bom tako osredotočen, kot sem bil nazadnje v Trondheimu, lahko uživam tudi na Holmenkollnu.«