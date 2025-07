Vsi hvalijo Pogačarja: te besede so mu namenili Golob, Janša, Klakočar Zupančič ...

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je danes še četrtič postal skupni zmagovalec Dirke po Franciji. Nov veliki uspeh kolesarja s Klanca pri Komendi ni šel mimo slovenskih politikov. Kmalu po zmagi so se nekateri javili na družbenih omrežjih in mu čestitali. Spodaj smo zapisali komentarje nekaterih.

Premier Robert Golob, ki si je zadnjo etapo ogledal v živo, je na Facebooku zapisal: »Čestitke Tadej za osvojeni 4. Tour de France.«

Janez Janša je bil v svoji objavi na družbenem omrežju X kratek. Zapisal je: »Čestitke @TamauPogi.«

Na Facebooku je Pogačarju čestitala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič: »​Treh tednov gladiatorskih bojev po francoskih cestah je konec.. Iskrene čestitke Tadeju Pogačarju za četrto zmago na dirki vseh dirk!«

Anže Logar je zapis začel z besedama »Simplement incroyable«, kar v francoščini pomeni »preprosto neverjetno«. »Osvojiti Tour de France, najprestižnejšo kolesarsko dirko na svetu, so sanje vsakega kolesarja. Čestitke Tadeju Pogačarju in ekipi za četrti osvojeni Tour. Bravo tudi za Primoža, Luko in Mateja,« je še zapisal.

Poslanka Meira Hot je v svojo objavo na Facebooku dala emotikone, ki prikazujejo aplavz.

Alenka Bratušek pa je zapisala: »Bravooo Tadej. Zgodovinska 4. zmaga na Tour de France.«