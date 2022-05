Vse, kar morate vedeti o Giru v Sloveniji

amo še nekaj dni nas loči do trenutka, ko bo skozi Posočje zapeljala karavana Gira d'Italia 2022. Pridite, 27. maja 2022, v dolino Soče in od blizu spremljajte in navijajte za najboljše kolesarje sveta.

Petkovo dogajanje se bo začelo s tekmo GIRO-E ob 13. uri. Tekma z električnimi kolesi, ki se odvija na skrajšani trasi klasičnega Gira, je zadnjih nekaj let predhodnica glavne tekme profesionalnih kolesarjev. Start 16. etape GIRO-E bo v Kobaridu na glavnem trgu, cilj pa v Santuario di Castelmonte. Letos je potrjenih kar 15 ekip, ki se jim bo pridružila tudi ekipa iz Slovenije. Preberite na Polet.si