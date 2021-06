Vsakič s posebno čelado

Poseben odnos z Mugellom

40

let je že oblikovalec dirkaških čelad.

Oblikovalec

FOTO: Milagro/VR46 Racing

Komuniciram s pomočjo simbolov, barv in številk, pravi legenda.

V ponedeljek začnete čutiti metulje v trebuhu, živčni ste in se zavedate, da je to zaradi dirkalnega vikenda v Mugellu. Gre za poseben dogodek, morda najpomembnejši v celotnem dirkalnem koledarju. Zagotovo je to kraj, ki ga imam najraje. Tja prispem v sredo, vdihnem svež zrak, občudujem lepoto toskanskih gričev, počutim se tako navdušeno. To je moj 27. obisk, a je vsako leto vznemirjenje enako,« je na predvečer velike nagrade Italije letos v Mugellu priznalMed Valentinom Rossijem in Mugellom vlada poseben odnos. Ljubezen, ki je nastala med letoma 2002 in 2008 s sedmimi zaporednimi zmagami v razredu motoGP ter skupno devetimi zmagami in 14 stopničkami v vseh razredih. Valentino vsako leto praznuje VN Italije v Mugellu tako, da nastopi s posebno čelado, njeno tradicionalno sobotno razkritje pa je postal poseben ritual sezone. Vsaka čelada pripoveduje zgodbo, določen trenutek v Valentinovi karieri.»Komuniciram s pomočjo simbolov, barv in številk,« nam pove zvezdnik, medtem ko govori o tradiciji predstavitve svojih čelad. »Odkar sem dirkač, imam na čeladi vedno simbole sonca in lune. Grafično so mi všeč, vendar me na neki način tudi predstavljajo: tak sem, kot dan kot noč – dober in slab, angel in hudič. Na neki način bi to moral biti vsak dober voznik.« Na čeladah vidimo ikonične podobe, ki spremljajo Valentina skozi življenje, denimo želvo Ninjo, psa Guida, Rossifumija, Valentinika in seveda značilni logotip the Doctor.je človek, ki je oblikoval vse Rossijeve čelade. Aldo, doma iz mesteca Riccione na jadranski obali, je bil prijatelj njegovega očeta, zanj je zrisal tudi prvi svoj dizajn čelade. »Ko vse storiš popolno, zmagaš v dirki. To velja tudi za čelado,« razloži Drudi, ki jih je oblikoval Grazianu Rossiju,, nato pa je nadaljeval z Valentinom Rossijem,in mnogimi drugimi.»Moja kariera v motoGP se je začela z Grazianom Rossijem,« pravi Drudi. »Od prve čelade, ki sem jo izdelal za Graziana, pa do nove, ki jo bo Valentino predstavil v soboto, je 40 let zgodovine. Za Graziana sem oblikoval začarani grad z mavrico. V tistih letih je bila to posebna in originalna čelada, toda Graziano je bil takšen. Bil je poseben in Valentino je od njega podedoval okus, kar se tiče barv, grafike in zabavanja pri dirkanju. Moja najljubša? Posebna izdaja iz leta 2002 – Valentinovo darilo Grazianu.«A da ne bo pomote, Valentino Rossi na vsakem koraku spremlja oblikovalski postopek – enako pozornost posveča tudi podrobnostim, vezanim na njegov motocikel. Posebna čelada pomaga Valentinu, da pravšnje razpoložen vstopi v dirko za veliko nagrado, zato je temu treba posvetiti posebno pozornost.