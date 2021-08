"Vsaka stvar se zgodi z razlogom"

Življenje vrhunskega športnika je ves čas usmerjeno k zasledovanju različnih ciljev. Na tej poti ni vedno lahko – zlasti, ko pride do kriznih trenutkov, ki jih zaznamujejo bodisi poškodbe ali slabši rezultati.In ravno takrat, ko je najtežje, je pomembno »stisniti«, vztrajati in ostati osredotočen. »Da spet začutiš iskrico v očeh,« pravi Peter Kauzer, ki se letos odpravlja na svoje četrte olimpijske igre. Na zadnjih, ki so potekale v Rio de Janeiru, je dobil srebrno odličje.Čeprav so njegovi športni dosežki vredni globokega poklona, pa se je tudi sam že znašel v veliki športni krizi. In ko jo je prebrodil, se je vrnil še močnejši in še bolj osredotočen na svoje cilje. In prav ta vztrajnost odlikuje najboljše.Celoten intervju si preberite TUKAJ Naročnik oglasne vsebine je SKB banka