Avstrijski skakalni šampion Gregor Schlierenzauer je poskušal vse, da bi se v zadnjih letih vendarle izkopal iz krize, v katero se je – zanimivo – začel pogrezati, ko so pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) zaostrili pravila glede tekmovalnih dresov. Čeprav se je trudil po svojih najboljših močeh in iskal vse mogoče rešitve, da bi se vrnil v zmagovito smučino, ni več našel poti na vrh. Ko se mu je že zdelo, da je končno ugledal luč na koncu dolgega predora, so mu načrte prekrižale poškodbe, zaradi katerih je moral večkrat začeti vse znova. Ker njegov vloženi trud ni več obrodil želenih sadov, je slednjič sklenil svoje skakalne smuči postaviti v kot. Odločitev, da končuje svojo uspešno športno pot, je 31-letni Tirolec včeraj prek družabnih omrežij sporočil s pismom, ki ga je začel z naslovom: »Vsak pristanek pomeni nov start.« V njem je priznal, da so mu minuli meseci predstavljali velik izziv – v pozitivnem smislu. »Med premorom, h kateremu me je prisilila zadnja poškodba, sem imel dovolj časa in potrebno razdaljo, da sem predelal preteklost in pogledal, kje stojim zdaj. Po vsem, kar sem doživel kot vrhunski športnik, ni bilo preprosto sprejeti odločitve o koncu kariere, toda čutim, da sem se za ta korak odločil ob pravem trenutku,« je poudaril Schlieri, ki je s 53 zmagami najuspešnejši skakalec v zgodovini svetovnega pokala. Za nameček se lahko – če se osredotočimo na njegove največje posamične uspehe – pohvali še z zlatima kolajnama na SP v smučarskih poletih v Oberstdorfu 2008 in nordijskem SP v Oslu 2011 ter z bronastima odličjema na OI v Vancouvru 2010. V svoji bogati vitrini ima tudi velika kristalna globusa za končni prvi mesti v svetovnem pokalu (2008/09 in 2012/13) ter lovoriki za skupni zmagi na novoletni turneji (2011/12 in 2012/13). Ponosen, da je živel svoje sanje »Ko se ozrem na zadnjih 15 let z vsemi vzponi in padci, vidim čustveno potovanje, ki mi je dovolilo premikati meje in mi jih obenem tudi kazalo. Skoki so mi prinesli obilo užitkov in izkušenj, neizmerno sem vesel in ponosen, da sem lahko od mladih nog živel svoje sanje. S pomočjo vrhunskega športa sem se vseskozi osebnostno razvijal, spoznal sem ogromno fascinantnih ljudi in doživel neskončno število neverjetnih trenutkov,« je zapisal zvezdnik iz Fulpmesa pri Innsbrucku in se zahvalil vsem, ki so ga tako ali drugače podpirali med sijajno kariero, pri čemer je še posebno izpostavil starše (»Brez njih nikoli ne bi prišel tako daleč.«), trenerje, partnerje in navijače, ki jim je položil na srce, naj – tako kot on – verjamejo v svoje sanje. Kot je še pristavil, se je zanj eno potovanje končalo, toda novo je že pred njim. »Moj ogenj, ki je vedno na polno gorel za šport, bo zdaj gorel za nove naloge, ki me že čakajo. Novo poglavje bom odprl s podobno strastjo, ki sem jo gojil do športa,« je sklenil Schlierenzauer.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: