Vroči nogometni uvod

Kar štirikrat je ljubljansko mrežo zatresel Gorazd Šunko, ki so ga gledalci, med katerimi sta bila tudi dva predsednika, izbrali za igralca tekme.

Vrelo je na igrišču in ob njem, nekaj zaradi žgočega vremena, še nekaj bolj pa zavoljo prislovičnega rivalstva.

Čeprav se uradna nogometna ligaška sezona pri nas začenja šele jutri, je bilo pošteno vroče že minuli vikend, ko sta se na obrobju Ljubljane udarili malonogometna ekipa Črnuč, zbrana okoli podjetnika, in štajerskih Bullsov, ki jih vodi znani radgonski vinarVrelo je na igrišču in ob njem, nekaj zaradi žgočega vremena, še nekaj bolj pa zavoljo prislovičnega rivalstva, izzvanega s strani večnih prvoligaških tekmecev Olimpije in Maribora.A glej ga, zlomka, kot da gre za kakšno spravno dejanje, smo v dresu Črnučanov tokrat prepoznali tudi eks vijoličastega, v majici Steyerjevih Bullsov pa nikogar drugega kot legendarnega, zdaj selektorja naše mlade reprezentance U 21.Gledalci – njihovo število se je gibalo znotraj dovoljenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje – so uživali v tekmi in številnih zadetkih, prvi polčas je pripadel Štajercem, drugi pa Ljubljančanom. Odigran je bil tudi tretji, a o izidu tega poročila skrivnostno molčijo. Bržkone ne brez razloga.