Vrnitev Iličića: »Jojo, dobrodošel doma« (VIDEO)

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić je danes uradno postal nogometaš Maribora, je klub iz štajerske prestolnice sporočil na spletni strani. Štiriintridesetletni nekdanji dolgoletni član Atalante, Fiorentine in Palerma v italijanskem državnem prvenstvu je s prvaki podpisal triletno pogodbo.

»Jojo, dobrodošel doma,« so danes zapisali na spletni strani mariborskega kluba. Iličić se namreč vrača v vijoličasti dres, v katerem je uspešno nastopal med julijem in koncem avgusta leta 2010 ter na 11 tekmah dosegel štiri gole in tri podaje.

Hitro je postal ljubljenec Ljudskega vrta, odlični nastopi v kratkem obdobju pa so mu omogočili prestop k Palermu, kjer je igral vidno vlogo do odhoda k Fiorentini poleti 2013. Vijoličasti dres kluba iz Firenc je nosil štiri leta, nato pa prestopil v Bergamo k Atalanti, kjer je pustil največji pečat.

»Rad bi se vsem skupaj zahvalil. To je zame en poseben dan. Rekel bi, da nogometaš zaradi takšnih stvari igra nogomet še z večjo voljo, še z večjim veseljem in zato sem se tudi vrnil. Eno zgodbo sem začel, na žalost je nisem končal in vrnil sem se, da tudi jaz pustim nek pečat v tem klubu,« je dejal Iličić.

»Težko odgovorim, kdaj bom pripravljen. Vsekakor sem se vrnil nazaj, zato ker sem rabil to domače okolje. Nasitil sem se tujine in rekel bi, da je bilo kar naporno. Še posebej v zadnjih letih, ampak to je za mano. Ta list sem obrnil. Vedel sem, da obstaja samo en klub v Sloveniji v katerega bi se lahko vrnil, in to je bila vsekakor moja želja, da se vrnem v Maribor,« je o razlogih za vrnitev v Maribor dejal Iličić.

»Predvsem zaradi vsega tega, kar sta to mesto in ta klub pomenila zame v moji karieri. Sigurno brez tega kluba, brez tega mesta, brez teh navijačev ne bi bil to, kar sem danes. Ne bi imel te kariere, ki sem jo zgradil, in to še ni konec. To je novo poglavje v moji karieri in upam, da bom zdrav, brez poškodb in lepi trenutki bodo še prišli,« je dodal 34-letni nogometaš.