Vrnil se bo veliko boljši in pametnejši

Po enajstih zaporednih zmagah je slovenski as mešanih borilnih športov Uroš Jurišič v soboto na spektaklu KSW doživel prvi profesionalni poraz, potem ko je po točkah izgubil z Rusom Šamilom Musajevom. Po vrnitvi iz Lodža je 28-letni Ljubljančan spregovoril o borbi in incidentu po njej. Kako ste videli borbo z Musajevom? »Vidim jo kot dobro lekcijo. Spoznal sem, kaj vse bom moral še izpiliti ter na kaj vse bom moral biti proti takšnim borcem pozoren med obračuni in tudi po njih. Obljubljam, da se bom vrnil pametnejši in boljši.« Ali vas je tekmec s čim presenetil med dvobojem? &raq...