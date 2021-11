Vrhunska slovenska športnica o pasteh športa: Izgorelost začneš čutiti prepozno. Dobesedno te odreže.

Vedno je bila v manjšini, deklet, ki bi se profesionalno ukvarjala z (alpskim) deskanjem na snegu, nikdar ni bilo na pretek. A s športom je Gloria Kotnik rasla v družini, njen oče je deskarski trener Peter Kotnik, in tako tudi ob prekinitvi tekmovalne kariere zaradi materinstva na šport ne gleda kot na nekaj, kar je (ali bo) pustila za seboj. Še več. Zdaj, ko sta njeno življenje postala 10-mesečni sin Maj in partner Željko, se zdi še veliko bolj prepričana vase, polna energije, zagona in tudi ljubezni do svojega najljubšega športa.

