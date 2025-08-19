UŽIVA V LJUBLJANI

Vladimir Stepania z družino na počitnicah v Sloveniji

Vladimir Stepania nadvse uživa v Ljubljani, kamor je iz rodne Gruzije prišel leta 1995.
Fotografija: Stepania z življenjsko sopotnico in sinom FOTO: S. N.
Stepania z življenjsko sopotnico in sinom FOTO: S. N.

I. Đ.
19.08.2025 ob 08:59
I. Đ.
19.08.2025 ob 08:59

Danes 49-letni uspešni podjetnik Vladimir Stepania, ki je v Ljubljano iz rodne Gruzije prišel leta 1995, je bil v Olimpiji po evropskem vrhuncu in uvrstitvi na F4 v Rimu leta 1997 še dve sezoni, košarkarska pot pa ga je nato vodila v ligo NBA.

Tam je 213 centimetrov visoki center z branilskim pregledom igral za Seattle, New York Nets, Miami in nazadnje za Portland. Zaradi zdravstvenih težav (poškodba kolena) se je upokojil, še preden je dopolnil 28 let. Uspelo pa mu je končati doktorski študij in te dni je z ženo in sinom Aleksandrom iz Seattla, kjer živijo, za ves mesec prišel v Slovenijo na počitnice.

Za Olimpijo je igral med letoma 1996 in 1999. FOTO: Arhiv Dela
Za Olimpijo je igral med letoma 1996 in 1999. FOTO: Arhiv Dela

»Prvi dan smo šli v Stožice gledat tekmo Slovenija – Nemčija oziroma Luko Dončića, ki ga moj osemletni sin obožuje. Naj povem, da bo po meni tudi on dobil slovenski potni list in da je Slovenija njegova domovina tako, kot so ZDA, Gruzija in Kitajska, od koder prihaja moja življenjska sopotnica,« v tekoči in pravilni slovenščini pove Vladimir, ki se je v času vladavine trenerja Zmaga Sagadina pri zeleno-belih slovensko naučil najbolje od vseh tujcev, ki so nosili dres najboljšega slovenskega kluba.

Rad ima Ljubljano

»Ljubljana mi je bila vedno všeč, tu sem kupil stanovanje in zdaj sem srečen, da je Slovenija prirasla k srcu tudi sinu in ženi. Mogoče v Ljubljani celo kupim kakšen lokal in se začnem ukvarjati z gostinstvom oziroma turizmom, a o tem bom še razmislil, saj imam v ZDA veliko dela.«

Vladimir je čez lužo dejaven na več poslovnih ravneh. Vodi portfeljsko podjetje, povezuje medicino, negovalne storitve in dom za starejše občane, občasno poučuje ter se ukvarja z nepremičninami ter uvozom in izvozom hrane. A tovrstne skrbi je pustil ob strani, in kot pravi, so zdaj na vrsti izleti po Sloveniji in bližnjih Avstriji, Italiji in Hrvaški.

