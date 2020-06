VIDEO: Petletnica je na Kaninu postala prvakinja

je stara komaj pet let, pa že lahko reče, da je svetovno znana deskarka na svetu. Hči slovenskega deskarskega veteranapraktično vso zimo preživi na deski, vragolije, ki jih na snegu uganja s starejšim bratom, pa oče, ki se ukvarja s snemanjem filmov in promocijo deskanja, redno objavlja. Enega od posnetkov Emminega deskanja je pred časom prikazala tudi znana stran LadBible.com, postal pa je pravi spletni hit. Družina Grilc, ki je 'doma' na številnih smučiščih po vsem svetu, pa se je minuli konec tedna mudila na Kaninu, kjer je Smučarska zveza Slovenije pripravila tekmovanje v akrobatskih skokih za deskarje na snegu. Tako je državni prvak v absolutni konkurenci postal 37-letni Marko, ki pa se je bolj kot svoje zmage veselil hčerine kolajne. Emma je kot edina nastopila med mlajšimi deklicami in tako že pri petih letih postala državna prvakinja. Nadobudno malo športnico so ob razglasitvi prevzela čustva in zatekla se je v očetov objem. »Nikoli ne bom pozabil tega hčerinega objema,« je zapisal ponosni oče.