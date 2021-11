Vesna Fabjan: kakšno je njeno življenje danes?

Vesne Fabjan, dolgoletne slovenske reprezentantke v smučarskem teku, se bomo spominjali predvsem po nastopu na olimpijskih igrah v Sočiju, kjer je osvojila bronasto medaljo v sprintu. Izjemna športnica pa je v svoji karieri nanizala še številne uspehe. V svetovnem pokalu je šestkrat stala na zmagovalnem odru, ima tudi dve zmagi.

V smučarskem teku se je znašla povsem spontano, ko je bila stara sedem let in je spremljala starejšega brata na treningih. Njegovi trenerji so hitro prepoznali njen talent in jo spodbudili, da tudi sama začne trenirati. Na tekmovanjih je zelo hitro začela nizati prve uspehe in tako povsem spontano spoznala šport, ki je tako močno zaznamoval njeno življenje.

