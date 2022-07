Veliko priznanje za slovenski e-šport

E-športna zveza Slovenije (EŠZS) je pred dnevi postala članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, osrednje športne organizacije v naši deželi. Pri EŠZS so še kako »ponosni, da je organizacija s tako bogato tradicijo in ugledom prepoznala trdo delo EŠZS pri razvoju e-športa v naši državi«.

Kakor pravijo pri EŠZS, gre za zgodovinski dogodek, saj je slovenski olimpijski komite eden izmed prvih v Evropi in tudi na svetu, ki je sprejel v članstvo e-športno zvezo. S tem Slovenija in slovenski e-šport vstopata med vodilne športne organizacije, ki ne le sledijo svetovnim športnim trendom, ampak jih celo narekujejo.



Sprejem EŠZS pod okrilje Olimpijskega komiteja Slovenije izkazuje edinstveno podporo slovenskemu e-športu in e-športnikom ter jim zagotavlja stabilnost v njihovem nadaljnjem razvoju veščin, ki omogočajo vrhunske rezultate tudi na svetovni ravni. Pri e-športni zvezi se zavedajo, da sprejem v OKS prinaša tudi veliko odgovornost in dolžnosti, kar da jim daje še več motivacije in zagona za delo v prihodnje.

OKS je eden izmed prvih v Evropi in na svetu, ki je v članstvo sprejel e-športno zvezo.

EŠZS se zahvaljuje Olimpijskemu komiteju Slovenije za izkazano zaupanje, zahvaljuje se vsem slovenskim e-športnim društvom in partnerjem za njihov prispevek, prav tako pa vsem e-športnikom, ki se pod okriljem EŠZS udeležujejo domačih in mednarodnih tekmovanj in neposredno razvijajo e-šport v Sloveniji.